Pelkkä sähköpotkulautojen nopeuksien rajoittaminen ei poista sitä ongelmaa, että monet lautojen käyttäjät eivät yksinkertaisesti osaa tai välitä liikennesäännöistä, kirjoittaa Satu Äijälä kolumnissaan.

Aamulehti

”Miksei sähköpotkulautoja kielletä?” totesi eräs ärtynyt ystäväni minulle sähköpotkulautailijan kurvattua ohitsemme Tampereen keskustassa. Voin ymmärtää ystäväni ärtymyksen, vaikka itse käytänkin vuokrattavia sähköpotkulautoja aina toisinaan.

Nuo paljon parjatut ajopelit ovat monta kertaa pelastaneet minut myöhästymisiltä. Sähköpotkulaudat voivatkin olla tarvittaessa kätevä kulkuväline, mutta ei niitä silti syyttä parjata.

Viime viikolla Aamulehden Moro-liite kertoi sähköpotkulautaonnettomuudesta Tampereella, jossa sähköpotkulautailija ajoi jalankulkijan päältä ja pakeni paikalta. Valitettavasti tämä sähköpotkulautaonnettomuus on vain yksi monista.

Sähköpotkulauta­onnettomuuksia tapahtuu raporttien mukaan usein öisin humalatilassa, mutta alkoholi ei ole ainoa syy onnettomuuksiin. Moni lautojen käyttäjä ei selvästikään osaa tai välitä liikennesäännöistä. Esimerkiksi Tampereen Hämeenkadun yksisuuntaisia pyöräväyliä ajetaan vääriin suuntiin, ja jo tämä aiheuttaa vaaratilanteita.

Vika ei ole kuitenkaan yksin sähköpotkulautailijoiden, sillä Liikenneturvan kyselyn mukaan useimmat suomalaiset eivät tunne sähköpotkulautailun sääntöjä. Noin puolet vastaajista ei tiennyt, kuka on väistämisvelvollinen, jos sähköpotkulautailija on tulossa suojatielle.

Sähköpotkulaudat rinnastetaan polkupyöriin, ja niillä kuljetaan pyöräilijän säännöillä. Ajoväylä sähköpotkulaudoille on pyörätie.

Perussääntö on, että polkupyöräilijän ja sähköpotkulautailijan tulee väistää suoraan ajavia autoilijoita ylittäessään suojatietä riippumatta siitä, tuleeko autoilija vasemmalta tai oikealta. Jos autoilija on kääntymässä, hän on velvollinen väistämään risteävää tietä ylittävää pyöräilijää tai sähköpotkulautailijaa.

Autoilijan tulee aina väistää suojatietä ylittävää jalankulkijaa. Polkupyörää tai sähköpotkulautaa taluttava rinnastetaan liikenteessä jalankulkijaan.

Liikennesääntöjen tietämättömyys on olennainen syy sähköpotkulautaonnettomuuksien syntyyn.

Pelkkä sähköpotkulautojen nopeuksien rajoittaminen ei ratkaisekaan ongelmaa. Onnettomuuksia tapahtuu edelleen, vaikka esimerkiksi yöllä Tampereen keskustassa nopeudet on alennettu 15 kilometriin tunnissa.

Ratkaisuksi on ehdotettu myös sähköpotkulautojen täyskieltoa kaupunkien keskustoissa. Itse en lähtisi ehkä näin pitkälle, mutta voisiko ratkaisu onnettomuuksien ehkäisyyn olla esimerkiksi jonkinlainen pakollinen testi sähköpotkulautojen käytöstä?

Jotta laudan saisi käyttöön tulisi käyttäjän sitä ennen läpäistä sovelluksen antama testi. Jos ei vastaa oikein kysymyksiin, ei ole myöskään asiaa laudan selkään.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.