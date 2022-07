Julistus ei velvoita tekoihin, mutta se olisi hyvä muistutus päättäjille ja kansalaisille siitä, että ilmaston lämpeneminen on totta ja että muutoksen hidastamiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen.

Viime aikoina olemme jälleen kerran saaneet kuulla korventavista helleaalloista ja muista ilmaston lämpenemiseen liittyvistä ilmiöistä. Lämpöennätyksiä on rikottu muun muassa Isossa-Britanniassa. Siellä hellelukemat nousivat ensimmäisen kerran mittaushistorian aikana yli 40 asteeseen.

Ilmastotutkijat ovat varoitelleet, että ihmiskunnalla on enää vain muutama vuosi aikaa saavuttaa ilmastotavoitteet, joiden avulla ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää edes kohtuullisiin tasoihin.

Totuus on, että ilmaston lämpenemistä emme enää pysty pysäyttämään. Pystymme korkeintaan hidastamaan muutosta ja torjumaan kaikista pahimmat lämpenemisen vaikutukset ympäristöön ja ihmisiin.

Lontoon Imperial Collegen johtama sään ääri-ilmiöitä analysoiva tutkijaryhmä World Weather Attribution (WWA) tutkii äärimmäisiä sääilmiöitä reaaliajassa. WWA:n tuore analyysi Britannian ennätyslämpötiloista kertoo, että todennäköisyys yli 40 asteen lämpötiloille olisi ”erittäin pieni” ilman ihmisen toiminnan kiihdyttämää ilmaston lämpenemistä.

Tutkijoiden analyysiä pidetään luotettavana, sillä he yhdistävät pitkiä aikasarjoja lämpötiloista monimutkaisiin matemaattisiin malleihin. Koska tiedossa on, kuinka paljon ihminen on kasvihuonekaasuja ilmaan päästänyt, mallit paljastavat, millainen maailma olisi ilman ihmisen lämmittävää vaikutusta.

Kuten niin monet muutkin ilmastotukijat, myös WWA ennustaa, että sään ääri-ilmiöt lisääntyvät tulevaisuudessa.

Elämme ilmastohätätilan aikaa. Jotkut yksittäiset maat, kaupungit ja järjestöt ovatkin jo lähteneet mukaan kampanjaan, jonka tavoitteena on ilmastohätätilan julistaminen mahdollisimman laajalle alueelle maailmassa.

Ensimmäisen kokonaisen maanosan kattavan ilmastohätätilan julisti Euroopan parlamentti marraskuussa 2019. Suomen hallitus ja eduskunta eivät ole vielä ilmastohätätilan julistamiselle Suomessa lämmenneet. Suomalaisista kaupungeista hätätilajulistuksen antoi ensimmäisenä Helsinki syksyllä 2020.

Tampereella valtuustoaloite ilmastohätätilan julistamisesta tehtiin helmikuussa 2020. Sen jälkeen aloitteesta ei ole kuulunut mitään. Näyttää siltä, että hanke on hautautunut kunnallisbyrokratian rattaisiin.

Vaikka hätätilajulistus on lähinnä symbolinen teko, sillä olisi merkitystä. Julistamisen myötä voitaisiin lisätä kansalaisten tietosuutta ilmastonmuutosta torjuvien keinojen tärkeydestä. Tamperelaisiin päättäjiin julistus kohdistaisi lisäpaineita Tampereen kovien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamiseksi.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.