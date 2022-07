Aamulehden toimittaja Nina Lehtinen laati toukokuussa kymmenen käskyä Tampereen ratikan käyttäjille. Nyt Roosa Vanhanen tekee saman sähköpotkulautailijoille.

Vuokrattavat sähköpotkulaudat tulivat Suomeen vuonna 2019, ja sen jälkeen niiden aiheuttamat harmit ovat olleet jatkuvana puheenaiheena.

Instagramista löytyy jopa ”Suomen sähkö­potkulauta­vihan keskus”, tili @sahkopotkulauta_vihasivu. Sen perusteella vuokrapotkulaudat parkkeerataan tyypillisimmin keskelle auto-, pyörä- tai kävelyteitä. Skuutteja on bongattu myös erinäisistä vesistöistä, tietyömailta, auton konepelliltä, roska-astioista ja rappukäytävistä.

Instagramin mukaan vuokrasähköpotkulautojen vihaajia on tuhansia, mutta niin on myös niiden käyttäjiä. Tampereella on tänä kesänä noin 5 000 sähköpotkulautaa, ja pelkästään yhden potkulautayrityksen lautoja käytetään kaupungissa päivittäin jopa 6 000 kertaa.

Halusimme tai emme, sähköpotkulaudat ovat tulleet jäädäkseen.

Toimittaja Nina Lehtinen laati toukokuussa (AL 25.5.) kymmenen käskyä Tampereen ratikan sujuvan käytön takaamiseksi. Sellaiset tarvitaan myös sähköpotkulautailuun, olkoon ne vaikka tällaiset:

1. Suomen tieliikennelaki määrittelee meidän kaikkien liikennesääntömme, ja niitä on noudatettava.

2. Älä käytä vääriä väyliä sähkö­potku­lautaillessasi. Pysy poissa jalkakäytävältä.

3. Pyhitä yksisuuntaiset ajo- ja pyöräväylät ja aja niitä vain oikeaan suuntaan. Myös Hämeenkadulla.

4. Kunnioita muita liikenteenkäyttäjiä. Pidä silmäsi auki ja pyri ennakoimaan yllättävät tilanteet.

5. Älä aja päihtyneenä.

6. Älä kaahaa yöaikaan. Valtaosa onnettomuuksista tapahtuu yöllä ja humalassa.

7. Älä parkkeeraa vuokralautaa minne sattuu. Katso ympärillesi ja mieti, onko käyttämästäsi laudasta haittaa jollekin juuri siinä, mihin olet sen jättämässä.

8. Älä nyt ainakaan heitä lautaa Tammerkoskeen tai Ratinan suvantoon.

9. Älä tavoittele seurueellesi halvinta mahdollista lautakyytiä. Yhdellä laudalla on vaarallista kuljettaa useampaa kuin yhtä ihmistä.

10. Älä tavoittele viileintä tyyliä lautaillessasi, vaan käytä kypärää. Ihmisiä on jo vammautunut pysyvästi ja kuollut sähkö­potku­lautaillessa syntyneihin päävammoihin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.