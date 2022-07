Pitkon pakina: Enemmän koiria kuin demareita

Koiranelämää aamulla kello 5.

Keskiviikkona kello viisi aamulla meille tuli kutsumatta kylään siperianhusky. Kerronpa teille, mitä tapahtui.

Oli hiirenhiljaista. Rouva ja maailma nukkuivat, istuin tietokoneella, kun viereeni ilmestyi hevosenkokoinen, likomärkä koira. Oli avannut takaoven.

Pelästyin, sillä luulin että viimeinen noutaja tuli. Mutta koira työnsikin märän kuononsa kainalooni ja tuijotti minua lempeästi.

Oli ilmeisesti rakastunut ensi silmäyksellä. On hyvä uutinen, jos koira rakastuu eikä pure miestä, vaan eipä ole mikään huono uutinen sekään, jos mies ei pure koiraa.

Me emme purreet toisiamme, mutta koira alkoi ravata pitkin huushollia minä perässä. Näin syntyi tunnin juoksu.

Viimein sain koiran ulos. Se jäi rapulle istumaan ja raapi ovea.

Kissamme Kauno pakeni käpykaartiin ja palasi kotiin vasta seuraavana päivänä epäluuloisen näköisenä.

Siperianhuskylle löytyi lopulta Puskaradion kautta omistaja, ja kesäretki päättyi auton takaosaan.

Kevennys paikallaan:

”Jouduit kuulemma lopettamaan koirasi. Tuliko se vihaiseksi?”

”No, ei se siitä juuri riemastunutkaan.”

Sauli Niinistön perheessä on uusi koira Osku. Presidentti ja tenterfieldinterrieri eivät vielä muistuta toisiaan.

Rakkauden tunnustaminen ei ole helppoa, eikä rakastunut aina saa vastarakkautta. Voi vain kuvitella, kuinka monen vastaantulevan koiran tekisi mieli sanoa isännästään, että me olemme vain ystäviä.

Tutut koirarodut eivät ole syntyneet sattumalta, vaan sopiva rotu on kehitetty ihmisen tarpeisiin. Koirasta onkin tehty ihmisen orja.

Tuttu rouva testasi, kumpi on parempi ystävä ihmiselle, koira vai aviomies ja telkesi molemmat vaatekomeroon.

Kun koira pääsi komerosta, se heilutti riemusta häntäänsä, mutta mies riehui kuin hullu koira.

Suomessa on enemmän koiria kuin demareita. Amerikassa koira on joka toisessa huonekunnassa, mutta Vietnamissa hyötysuhde on vieläkin suurempi. Siellä koira syödään.

Koiranomistajat heimoutuvat autoilijoiden tavoin ja suosivat tiettyä rotua.

Yleisen käsityksen mukaan ihminen muuttuu koiransa näköiseksi sekä luonteen että ulkonäön vuoksi.

Sauli Niinistön perheessä nuori Osku-koira ei ihan vielä muistuta isäntäänsä, mutta alku on lupaava.

Sanna Marinin sylikoira on Ilmari Nurminen.

Suomen presidenteistä vain Risto Rytillä ja J.K. Paasikivellä ei liene ollut koiraa.

Pekka Poudan koira ennustaa nykyisin kuvaruudussa jopa sään.

Kun koira nostaa jalkaa, sataa ja kun istuu, tulee pouta.

Tähän väliin ulkomaat: Boris Johnson eroaa Englannin pääministerin virasta. Hän saikin aikaan Brexitin ja leipäjonot.

Kotimaa: Sauli Niinistön ja Sanna Marinin suosiot ovat melkein sata, mutta tutkijoille ei mikään kelpaa. Suosion salaisuus on kuulemma Ukrainan sota.

Huumoria lopuksi: Kesken saarnan kirkkoon tuli koira.

Suntio otti alkoi häätää koiraa.

Pappi sanoi, antakaa sen koiran olla. Se on Virtasen perheestä ainoa joka käy kirkossa.

Kissamme Kauno haistelee edelleen koiran tassunjälkiä matoilta.