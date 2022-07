Italia on moderni maa, jossa on hoitokoteja, hyviäkin, mutta hyväksytyin tapa huolehtia omaisistaan on tehdä se joko itse tai badanten avulla, kirjoittaa Sari Passaro.

Ystävälläni Renatolla ei ole perheestään jäljellä muita kuin veljensä. Isoveli, jolle hän soittaa pakkomielteisesti joka päivä ainakin kolme kertaa, ja joka kerta isoveli velvollisuudentuntoisesti vastaa, sillä ei voi ikinä tietää, jos veljellä onkin hätä. Puhelut ovat silmin nähden kärsimystä.

Vaikea sanoa vihaako isoveli veljeään vai syyllisyyttä siitä, että isoveli itse on terve ja veli rujo. Veli vammautui synnytyksessä, eikä selviä yksin.

Voi olla, että isoveli vihaa vastuuta. Italiassa vaimosta voi katolilaisuudesta huolimatta erota, mutta perheestä ei. Isoveli on luvannut ensin isän ja myöhemmin äidin kuolinvuoteella pitävänsä huolen ainoasta veljestään. Ei tule kuuloonkaan, että hän ei pitäisi lupaustaan. Selitykseksi ei käy työ, eikä asuinpaikkojen fyysinen etäisyys.

Suomalaiselle tulee mieleen, että koska veljestä huolehtiminen on niin tuskaa, niin hoitokoti olisi hyvä vaihtoehto.

Italia on, maakunnasta riippuen, moderni maa, jossa on hyviäkin hoitokoteja. Täällä on kuitenkin vankka perinne, että perhe hoitaa. Ei yhteiskunta.

Vanhempien hoitaminen kotona onnistuu tyttärien tai poikien vaimojen avulla. Suomeen verrattuna huomattava osa naisista tekee korkeintaan osapäivätyötä. Hyvätuloisilla italialaisilla on lisäksi toinen mahdollisuus. Se on badante.

Badante on henkilö, joka asuu hoidettavansa luona. Usein hän on nainen ja tulee Ukrainaista tai Georgiasta. Ukrainassa on hoitajille kursseja, tai oli ainakin ennen sotaa. Badante löytyy välitysfirman avulla, mutta tärkeämpi metodi on tuttavan suositus. Kampaamot ovat hyvä tietotoimisto.

Tupakkakaupan seinään ilmestyneestä Badante tarjolla -lapusta revittiin numerot talteen parissa päivässä.

Hyvät badantet ovat painonsa kultaa, ja oikeaa on vaikea löytää. Lähes satavuotiaalla Lauralla oli ainakin viisi eri hoitajaa ennen kuin kemiat kohtasivat. Ei ole se ja sama, kuka nukkuu kodissasi ja näkee intiimeimmät hetkesi.

Ystävän tädille taas on palkattu useamman badanten ketju, sillä tämä on kohtuullisen kiukkuinen nainen ja syö hoitajiensa voimat kolmessa kuukaudessa.

Badanten kuukausipalkka on yleensä noin tuhat euroa ja lisäksi ruoka ja asuminen. Badanten työviikko on usein kuusipäiväinen. Tietyn jakson jälkeen he pitävät pitkän vapaan ja käyvät kotimaassaan.

Vertailun vuoksi, Suomessa henkilökohtaisen avustajan tuntipalkka on vajaa 13 euroa.

Renato ei suostunut ottamaan kotiinsa badantea, mutta viimein hänellä löytyi italialainen hoitaja. Yllättävä kynnys oli suihkussa avustaminen, sillä italialaisille naisille ajatus alastomasta vieraasta miehestä oli lähes ylivoimainen.

Isoveljelleen hän soittaa yhä, eikä lakkaa toivomasta, että tämä rakastaisi häntä, kuten hyvän katolisen kuuluu.

Sari Passaro

Kirjoittaja asuu Toscanassa ja toivoo, että olisi aikanaan voinut hoitaa äitiään vähän enemmän.