Poliittisen johdon lisäksi Neuvostoliitto halusi murskata virolaisen kulttuurin ja identiteetin. Täsmälleen samat ovat nyky-Venäjän julkilausumat tavoitteet Ukrainassa, kirjoittaa Kari Pitkänen.

Lista on pitkä. Nimiä on lähemmäs 30, ja kaikkien sukunimi on Post. Onko tähän kirjattu yksi tuhottu suku vai useampia? Kommunismin uhrien muistomerkki Tallinnan Maarjamäessä hiljentää terrorin jälkien edessä.

Kahden monumentaalisen kivipaaden muodostama kuilu on toista sataa metriä pitkä ja muodoltaan kuin Ruoveden Helvetinkolu. Ja helvetistä tässä on myös kyse – seinille on kirjoitettu yli 20 000:n vainoissa, vankiloissa, teloituksissa ja pakkotyössä kuolleen virolaisen nimet vuosilta 1940–1991.

Kaikkiaan uhreja oli noin 90 000. Kun toisen maailmansodan hävitykset lasketaan mukaan, Viro menetti ennenaikaisesti viidenneksen vähän yli miljoonan hengen väestöstään viiden vuosikymmenen aikana.

Putinin sota on läsnä kaikkialla Tallinnassa. Itsenäisyyden aukiolla kerrostalon seinä peittyy isokokoisiin Ukrainan ja Viron lippuihin. Venäjän suurlähetystön eteen vanhassakaupungissa on pystytetty rauta-aita, johon on kiinnitetty julisteita, viestejä ja veriseksi värjätty nallekarhu.

Viro on tukenut Ukrainan puolustustaistelua monta kertaa suomalaisia enemmän. Itse se ei aikanaan tukea saanut, mutta 3 300 virolaista ”Suomen-poikaa” taisteli jatkosodan rintamilla puna-armeijaa vastaan.

Kesällä 1940 karkotettiin maasta ja pian murhattiin Viron armeijan ylipäällikkö Johan Laidoner ja presidentti Konstantin Päts. Kaikki kahdeksan entistä valtionpäämiestä vangittiin. Neljä heistä tapettiin.

Tavoitetuista 78 entisestä ministeristä 64 vangittiin. Saman kohtalon koki 70 maan viimeisen eduskunnan 120 jäsenestä. Puna-armeijan vetäytyessä saksalaisten tieltä se murhasi 193 virolaista vankia Tarton vankilassa kahdessa päivässä heinäkuussa 1941.

Saksalaismiehitystäkään ei muistella Virossa hyvällä, mutta neuvostoterrori oli oma lukunsa. Virolaiset eivät ole natseja kuten eivät ukrainalaisetkaan. Molemmat vain tietävät, mikä on stalinistisen kultin uhriksi joutuvien kansojen kohtalo.

Poliittisen johdon lisäksi Neuvostoliitto halusi murskata virolaisen kulttuurin ja identiteetin. Täsmälleen samat ovat nyky-Venäjän julkilausumat tavoitteet Ukrainassa. Huuruisimmissa puheissa on vaadittu miljoonien kuolemaa, karkotuksia ja kielen ja kulttuurin tuhoamista. Näin siis Euroopassa 2020-luvulla.

Vladimir Putin (168 cm) haluaa olla uusi Pietari Suuri (203 cm). Jälkimmäinen muistetaan Suomessa isovihan kauheuksista, mutta Tallinnassa näkee hänestä toisenkin puolen. Pietari rakennutti vuonna 1718 Kadriorgin barokkipalatsin ja siihen liittyvän yleisen puiston vaimolleen Jekaterinalle.

Näihin todellisiin suurtekoihin V. Putinilla on paljon matkaa.