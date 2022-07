Ilman opiskelupaikkaa jääminen on valtava pettymys – Toisille on tarjolla vain kylmää rättiä ja tuskailua tulevasta vuodesta

Yli 80 000 hakijaa jää tänäkin vuonna ilman toivottua korkeakoulupaikkaa. Tiedossa on pettymyksen kyyneleitä, epäonnistumisen kokemuksia ja koko tulevaisuuden kyseenalaistamista. Tuleen ei kuitenkaan pidä jäädä makaamaan.

Aamulehti

Tämän viikon perjantai sinetöi monen tulevaisuuttaan pohtivan kohtalon. Korkeakoulujen kevään toisen yhteishaun tulokset kirjataan opintopolkuun viimeistään 8. heinäkuuta. Monen opinahjoon hakeneen hakutulokset ovat saapuneet jo tätäkin aikaisemmin kesän aikana.

Useilla on edessä uuden asunnon etsiminen, toiselle paikkakunnalle muuttaminen sekä opinto- ja asumistukihakemusten täyttäminen. Suureen, mutta toivottuun elämänmuutokseen valmistautumiseen on aikaa kuukausi tai pari.

Toisille on kuitenkin tarjolla vain kylmää rättiä ja tuskailua tulevasta vuodesta.

Kevään toisessa yhteishaussa korkeakouluihin ympäri Suomen haki 137 980 hakijaa. Syksyllä alkaviin suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin oli tarjolla yhteensä 53 000 aloituspaikkaa. Vääjäämättä moni halukas jäi tänäkin vuonna ilman korkeakoulupaikkaa.

Suuri osa korkeakouluun hakevista on nuoria, jotka ovat juuri valmistuneet lukiosta tai ammattikoulusta. Harva tietää vielä tuossa vaiheessa, mille alalle tahtoisi suuntautua. Virheisiin ei kuitenkaan ole varaa. Vuonna 2020 tehty opiskelijavalintauudistus varmisti, että suuri osa opiskelijoista valitaan korkeakouluihin todistusmenestyksen perusteella.

Uudistus palkitsee aiemmissa opinnoissaan hyvin menestyneet hakijat. Ne, joiden opintovuodet eivät ole syystä tai toisesta sujuneet kiitettävästi, ovat väliinputoajia. Unelma-alan opinnot jäävät pelkäksi haaveeksi, ellei paperi riitä todistamaan todellista potentiaalia.

Pääsykokeiden tulisikin olla se paikka, jossa alan osaaminen, soveltuvuus ja todellinen mielenkiinto testataan. Pelkkä kouluaineisiin pohjaava todistus ei välttämättä kerro siitä, miten hakija pärjää valitsemallaan alalla työelämässä.

Pääsykokeisiin valmistautuminen vie alasta riippuen lukuisia tunteja, viikkoja tai kuukausia. Toiset valmistautuvat jännittävään kokeeseen kerta toisensa jälkeen monena vuotena. Urakkaan kiteytyy monenlaisia tunteita. Huolellisesta valmistautumisesta riippumatta opiskelupaikkoja ei riitä kaikille. Hylkäys on valtava kolaus nuoren itsetunnolle.

Mahdollinen välivuosi on kuitenkin otollista aikaa kehittää omia taitojaan unelma-alansa saralla. Pettymystä on lupa tuntea, mutta on myös muistettava, että opiskelupaikatta jääminen ei määrittele koko tulevaisuutta. Haluaisinkin muistuttaa kaikkia niitä, jotka tällä hetkellä kärvistelevät epäonnistumisen tunteensa kanssa: seuraava vuosi koittaa aina uudestaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.