Hintojen nousu hirvittää, mutta pahempaa on tulossa, jos syksyllä tehdään pari ratkaisevaa virhettä

Sekä hallitus että oppositio kannattavat kumpikin veroalea helpottamaan kuluttajien tuskaa, mutta asiassa piilee kuitenkin vaara, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Kari Ikonen.

Aamulehti

Se tuli sittenkin kuin puskista, vaikka oli sitä osattu myös odottaa.

Yhtäkkiä vähän joka puolella alkoi näkyä merkkejä hintojen noususta. Alle kolmen euron kahvipaketti olikin jo yli viisi euroa, juustopakettiin on tullut pari euroa lisää, sähköllä lämmittävät tuntevat vilunväristyksiä tulevia laskuja odotellessaan ja bensapumpulla eurolaskuri pyörii vinhasti. Rakentajat päivittelevät paitsi ikkunoiden viipymistä, niin myös uusia hintalappuja.

Hintojen nousu eli inflaatio ei ole ollut vuosiin puheenaihe. Vielä helmikuussa 2021 inflaatio oli vain 0,9 prosenttia, mutta jo marraskuussa 4,9 prosenttia. Siitä ei vielä hermostuttu, koska asiaa pidettiin hyvin tilapäisenä.

Nyt on jo tosi kyseessä. Perjantaina julkaistujen tuoreiden ennakkotietojen mukaan Suomen inflaatio oli kesäkuussa peräti 8,1 ja euroalueen 8,6 prosenttia.

Taustalla on monia syitä. Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kallistanut kerta heitolla energian ja ruuan hintaa, ja komponentti- ja muu tavarapula lisäävät kierroksia hintamyllyyn.

Työllisyystilanne on yhä hyvä ja ihmisillä on korona-aikaisia säästöjä. Näin tavaroilla on ollut hyvin kysyntää.

Edessä voi olla isoja muutoksia.

Keskuspankit yrittävät taltuttaa perinteisesti inflaatiota nostamalla korkoja. Ja nyt se on alkanut. Sekä Yhdysvaltojen keskuspankki että Euroopan keskuspankki ovat hahmotelleet omat askelmerkkinsä ylöspäin.

Erityisen visaiseksi tilanteen tekee nimenomaan se, että kuluttajia kurittavat inflaation lisäksi nopeasti kohoavat markkinakorot.

Bensan hinta on kipurajoilla, mutta myös asuntolainasta joutuu kohta maksamaan ihan erilaisia kuukausimaksuja kuin aiemmin. Näihin päiviin saakka lainan kuukausimaksut ovat monella menneet käytännössä lyhennyksiin ja marginaaliin, kun viitekorko on ollut jopa miinuksella.

Talouspolitiikassa onkin menossa kiinnostava vaihe. Kaikki ovat huolissaan kuluttajien maksukyvystä. Harvinaista on ennen muuta se, että sekä hallitus että oppositio kannattavat kumpikin veroalea helpottamaan kuluttajien tuskaa. Ei välttämättä samoista syistä, mutta joka tapauksessa.

Palkansaajilla on tuskin mitään veroalea vastaan. Asiassa piilee kuitenkin vaara. Jos syksyn palkkaneuvotteluissa inflaation varjolla lopputuloksena on tavallista suuremmat palkankorotukset, ja veroale tuo omalta osaltaan lisää rahaa käyttöön, niin inflaatiokierre on valmis.

Muita kilpailijamaita korkeampi palkkaratkaisu olisi myrkkyä viennille. Samalla nousevat korot alkaisivat uhata investointeja. Eikä tässä vielä kaikki. Valtion velkaantuminen jatkuu, jos veroale toteutetaan lainaamalla rahat muilta. Ja entistä kovemmalla korolla.

Käsissä voi olla harvinaisen sakea taloussoppa.

Toivottavasti poliitikot ja työmarkkinaväki katsovat vähän kauemmaksi.

Nyt ei ole irtopisteiden keräämisen aika.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.