Odotan mielenkiinnolla, mitä tapahtuu asuntojen hintakehitykselle lähikuukausina, kirjoittaa talousvaikuttaja Tero Luoma kolumnissaan.

Tero Luoma

Kirjoittaja on talousvaikuttaja ja omistajuuskirjailija

Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen viimeisen vuosikymmenen olemme saaneet nauttia maailmanhistorian alhaisimpia korkotasoja. Rahan hinta on keskuspankkien elvytyksen eränä ollut ensimmäistä kertaa negatiivinen. Nuorempi sukupolvi ei ole vielä eläissään kokenut yli 5 prosentin korkoa asuntolainoissa, kun taas vanhemmilla sukupolvilla on vielä muistissa markka-aikojen 1990-luvun lama, jolloin korkotaso oli korkeimmillaan noin 15 prosenttia.

Rahan hinta on keskeinen tekijä omaisuuden arvonmäärityksessä. Mitä alhaisempi rahan hinta, sitä korkeampi omaisuuden nykyarvo, koska omaisuuden arvo määrittyy tulevaisuuden kassavirtojen diskonttauksella eli arvottamisella nykypäivässä. Kun korot nousevat, omaisuuksien hinnat laskevat, jos muut tekijät pysyvät ennallaan. Aiemmin markkinoilla nautittiin edullisen rahan nosteesta, kun esimerkiksi osakemarkkinat ja kiinteistöjen arvot kohosivat. Nyt suunta on päinvastainen.

Esimerkiksi asuntolainojen yleisin viitekorko, 12 kuukauden Euribor on noussut nyt yli 1,0 prosentin tasolle, kun vielä vuoden vaihteessa se oli noin -0,5 prosenttia negatiivinen. Nousu on ollut nopea ja merkittävä. Noususta huolimatta korkotaso on yhä edullinen ja inflaation eli hintojen nousun huomioiva reaalikorko on silti negatiivinen. Vaikka keskuspankit nyt nostavatkin ohjauskorkoja, paluuta korkean koron vanhaan aikakauteen ei ole nähtävissä, koska se ajaisin talouden taantumaan ja velkaantuneet valtiot, Italia etunenässä, eivät selviäisi velkakuluistaan. Kohonnut inflaatio laantuu lähiaikoina kuin itsestään talouden heikentymisen myötä ja peruste voimakkaammalle korkojen nostamiselle poistuu.

Kotitalouksille korkojen nousu tarkoittaa korkeampia lainakustannuksia. Esimerkiksi 400 000 euron lainalle 3 prosentin korko tarkoittaa vuodessa 12 000 euron korkokulua, eli noin 1000 euroa kuukaudessa. Jos on tottunut nollakorkoihin, voi prosenttiyksikköinä pienikin koronnousu haukata merkittävän osan kuukausipalkasta. Tämä on suoraan pois käytettävissä olevista varoista eli kulutuksesta ja säästämisestä. Yleisesti tämä johtaa talouden jarruttamiseen ja siten alhaisempaan talouskasvuun.

Odotan mielenkiinnolla, mitä tapahtuu asuntojen hintakehitykselle lähikuukausina. En yllättyisi, jos sijoitusasuntojen kysyntä laskee selvästi, koska edullisesta velkavivusta ja nousevista asuntohinnoista nauttineen asuntosijoittajan tuottoyhtälö muuttuu merkittävästi heikommaksi. Uusien asuntojen investoinnit ovat aiempaa vaikeampia kohonneiden kustannusten ja korkokulujen myötä. Samoin kyttään, koska mökkimarkkinat kääntyvät korona-ajan ylikysynnästä jälleen laskuun.

Henkilökohtaisesti kannattaa testata, miten merkittävästi oma talous heilahtaisi esimerkiksi kahden prosenttiyksikön koronnousulla. Tähän kun yhdistetään korkeammat energia- ja ruokakustannukset, voi syksyllä olla edessä tarkempaa taloudenpitoa monessa kotitaloudessa.