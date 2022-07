Kuka teki mitä ja missä? Sosiaalisessa mediassa lähes päivittäin vastaan tulevat julkiset päivitykset muiden tekemisistä paljastavat nettikiusaaminen kukoistavan edelleen.

Sosiaalisen median julkinen käräyttelykulttuuri ei ole kehittynyt parempaan suuntaan, vaikka nettikiusaamisesta on puhuttu jo vuosia.

Onko tosiaan niin, että edelleenkään ei tiedosteta, mitä on asiallista julkaista verkossa ja mitä ei, tai millaisia seurauksia sosiaalisessa mediassa julkaistavalla kirjoituksella voi olla?

Sosiaalisen median tutkija ja sosiaalipsykologian tohtori Suvi Uski näkee, että usein ihmiset eivät edelleenkään ymmärrä, millaista haittaa ja seurauksia esimerkiksi kasvokuvien ja autojen rekisterinumeroiden julkaisemisella voi olla. Ymmärrystä puuttuu edelleen siitä, että kun jotakin on julkaistu, sitä ei saa enää pois.

Kun sosiaalisen median alustoja selailee, huomaa nopeasti, että nykyajan heippa-lapuiksi rinnastettavat kirjoitukset kasvavat vahvassa maaperässä ilman, että juuri kukaan kyseenalaistaa julkaistua sisältöä.

Huolestuttavaa on myös se, että kirjoittelun kohteeksi joutuu usein henkilö, joka ei tiedä tästä itse. Sen sijaan tarkkaan kuvailluista tuntomerkeistä ja tapahtumapaikasta ja jopa tarkasta tapahtuma-ajasta on mahdollista päätellä, kenestä on kyse.

Julkiseen tikunnokkaan nousevat asiat ovat usein myös hyvin arkisia. Sellaisia, joiden on mahdollista tapahtua kenelle tahansa ihan vain vahingossakin.

Tällaisiin vahinkoihin ei kuitenkaan tunnu olevan enää varaa, sillä vaarana on, että tilanne pääsee satojen tai jopa tuhansien ihmisten arvioitavaksi.

Monet näistä tilanteista olisi mahdollista selvittää paikan päällä, sen sijaan, että asiaa ruoditaan sosiaalisen median raadin kanssa.

Mutta miksi oman näkemyksen tuominen keskusteluun on niin vaikeaa siinä hetkessä? Olemmeko todella sosiaalisesti niin rajoittuneita, että osaamme käydä julkisella paikalla kohtaamiamme tilanteita läpi ainoastaan sosiaalisessa mediassa?

Tämä toki tavoittaa valtavan yleisön, mutta erittäin pienellä todennäköisyydellä henkilön, jolle viesti on kohdennettu.

Julkinen käräyttelykulttuuri ei palvele ketään muuta kuin heitä, jotka haluavat olla mukana nettikiusaamisessa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.