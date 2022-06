Toimittaja Pyry Dementjeff perustelee, miksi Suomen parhaan kesäkaupungin tittelin voisi antaa Tampereelle, vaikka lähtöasetelmat näyttävätkin pahalta.

Aamulehti

Tampere on siipikaupunki, saunakaupunki, pesäpallokaupunki, teatterikaupunki, ja vaikka ties mikä muu kaupunki. Ei tarvitse kisata, mutta uskon, että monessa kategoriassa Tampere veisi kisan muita kaupunkeja vastaan.

Yhdessä kategoriassa tuntuu kuitenkin siltä että, useampikin kaupunki tarjoaa oman panoksensa kisaan. Puhun kesäkaupungeista. Jokainen Suomen kaupunki tuntuu olevan kiva kesäkaupunki. Tarjoan esimerkkejä.

Turku. Ihana kesäkaupunki, jokilaivoissa ja vanhassa kaupungissa on tunnelmaa. Vanha kaupunki löytyy myös Porvoosta, kiva kesäkaupunki sekin. Kokkola on kiva kesäkaupunki, totta kai myös Vaasa. Ei sovi unohtaa Savonlinnaa tai Naantalia. Kivoja kesäkaupunkeja!

Tutkimustyön jälkeen uskon tunnistaneeni hyvän kesäkaupungin elementit. Jokainen edellä mainituista kaupungeista sisältää näistä yhden, osa useamman: merenranta, vanha kaupunki ja linna. Tampereellahan näistä ei ole yhtäkään, Turussa kaikki.

Muistutan, kyseessä ei ole kisa. Aion kuitenkin perustella, miksi tämänkin tittelin voisi antaa Tampereelle, vaikka lähtöasetelmat näyttävät pahalta.

Ensimmäisenä linna. Tampereella ei ole linnaa sanan perinteikkäässä merkityksessä, mutta meillä on Linna-kirjasto. Rakennus on opiskelijoiden suosikki, mutta yliopisto harkitsi siitä luopumista. Vaikkei Linna-kirjasto olekaan yhtä merkittävä kulttuurikohde kuin muiden kaupunkien linnat, on se silti tärkeä, erityisesti opiskelijoille, myös kesäisin.

Seuraavana merenranta. Taas kerran, Turussahan rantaviivaa riittää, samoin vaikkapa Vaasassa. Vaikka meriveteen täällä ei pääsekään pulikoimaan, Tampereella on yli 30 uimarantaa, joissa varmasti pystyy harrastamaan kaikkia samoja aktiviteetteja kuin merenrannalla. Positiivisena puolena on, että pulikoijat säästyvät suolaveden maulta.

Sitten vaikein. Vanha kaupunki. Ei löydy Tampereelta. Toki tamperelainen arkkitehti-kirjailija Juha Jaakola esittää teoksessaan Parasta Tamperetta - Taloja ja paikkoja parhaasta päästä, että vanha kaupunki voisi olla historiallinen tehdasalue. Mielestäni tiettyä tarkkaan rajattua aluetta ei kuitenkaan tarvita. Tampereessa itseäni on aina viehättänyt se, että se on toimiva yhdistelmä uutta ja vanhaa. Jokin uuden areenan ja vanhan tehdasalueen synergiassa vain toimii.

Tässä argumenttini. Näiden kaikkien päälle vielä hurja määrä kesän aikana järjestettäviä tapahtumia, jotka kokoavat kesäkansaa Suomen parhaaseen kesäkaupunkiin, Tampereelle.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.