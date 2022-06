Kasino ja ratikka ovat tuoneet mukanaan suurkaupungin tunnelmaa, mutta kylämäisyys on onnistuneesti pystytty säilyttämään. Sitä pidän melkein ihmeenä, kirjoittaa toimittaja Iina Thomsson.

Olen opiskeluvuosieni aikana asunut viidessä eri asunnossa neljässä kaupungissa. Kesätöiden myötä asuinpaikka on vaihtunut tiheästi ja juurtuminen johonkin tiettyyn paikkaan on ollut lähes mahdotonta.

Kun kesän alussa matkustin muuttokuormani kanssa viettämään toista Tampere-kesää pohdin, kuinka helpottavaa on palata paikkaan, johon on ehtinyt jo kiintymään ja muodostamaan jonkinlaisen suhteen. Ilo Tampereelle paluusta ei kuitenkaan kummunnut pelkästään siitä helpotuksesta, ettei taas tarvitse ottaa uutta paikkakuntaa haltuun, vaan suurelta osin itse kaupungista.

Ihmisen on helppo ihastua Tampereeseen. Viimeisten vuosien aikana kaupungin väkiluku on kasvanut huimaa vauhtia. Jotkut tituleeraavat Tamperetta Suomen suurimmaksi kyläksi. Kasino ja ratikka ovat tuoneet mukanaan suurkaupungin tunnelmaa, mutta kylämäisyys on onnistuneesti pystytty säilyttämään. Sitä pidän melkein ihmeenä.

Tilastokeskuksen tietojen mukaan Tampereen vetovoima kasvoi entisestään korona-aikana, jopa eniten koko maassa. Samaan aikaan Helsinki kärsi muuttotappioita, ihmisten kaivatessa pois pienistä kaupunkiasuinnoistaan.

Myönnän, että vielä pari vuotta sitten pelkäsin, että Tampere kärsii, ainakin omassa mielessäni, samanlaisen kohtalon kuin pääkaupunki. Pohdin muodostuisiko Tampereesta korkeiden talojen ja jatkuvien työmaiden muodostama betoninen viidakko, jossa olisi ihan kiva käydä, mutta mahdotonta kuvitella asuvansa.

Pelko on ainakin toistaiseksi osoittautunut turhaksi. Tampereella on kasvusta huolimatta säilynyt tietynlainen tunnelma, mikä muodostuu paitsi ihmisten myös kaupungin yleisen viihtyvyyden kautta. Keskusta on eläväinen, mutta ei kiireinen. Läheltä löytyy useita isoja puistoja ja metsäänkin pääsee halutessaan kohtuullisen nopeasti. Julkinen liikenne toimii hyvin, minkä myötä esimerkiksi ympäryskuntiin on helppo kulkea.

On kuitenkin syytä huomioida, että mikäli Tampereen ja koko Pirkanmaan suosio jatkaa kasvuaan samaan tahtiin, tulevaisuudessa edessä on entistä enemmän isoille kaupungeille tyypillisiä haasteita.

Muuttotutkija Timo Aro kommentoi toukokuussa Aamulehdelle, että tulevaisuudessa alueella on kiinnitettävä tarkemmin huomiota esimerkiksi kaupunkiseudun sosiaalisen eheyden ja kestävyyden säilyttämiseen. Syvempien kuilujen syntymistä on vältettävä niin kaupungin sisällä kuin suhteessa ympäryskuntiin.

Toistaiseksi Tampere kuitenkin näyttäytyy yhtenä maan vetovoimaisimpana kaupunkina, missä on kaikki tarpeellinen ja vieläpä helposti saavutettavissa.

Ja ei se Helsinkikään mikään hirvitys ole, ei vain niin kiva kuin Tampere.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.