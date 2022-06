Tällainen on Vladimir Putinin täydellinen vedätys

Venäjän presidentti Vladimir Putin on jo pitkään puhunut siitä, kuinka hän haluaa palauttaa Venäjän keisarikunnan ajan loistoon. Näiltä puheilta rahanahneet länsimaat sulkivat silmänsä kunnes Krimin valtaus ja hyökkäys Ukrainaan paljastivat karun totuuden.

Aamulehti

Financial Timesin entisen Moskovan-kirjeenvaihtajan Caherine Beltonin kirjoittama Putinin sisäpiirissä: Kuinka KGB valtasi Venäjän ja kääntyi länttä vastaan on erinomainen kirja. Suosittelen sitä kaikille, jotka haluavat tietää, miksi Venäjä Ukrainaan hyökkäsi ja mitä Vladimir Putinin päässä oikein liikkuu.

Taloustoimittajana Belton seuraa kirjassaan rahaa. Hän avaa valtaisat verkostot, joiden avulla Venäjän talous on valjastettu Putinin ja entisten KGB-miesten käyttöön Venäjän laajentumispyrkimysten tukemiseksi, lännen horjuttamiseksi ja uuden maailmanjärjestyksen rakentamiseksi.

Tässä suunnitelmassa Ukraina on erottamaton osa Venäjää, ja Nato uhka, joka on pysäytettävä.

Kun valtiollinen turvallisuuspalvelu KGB lakkautettiin Neuvostoliiton hajottua, moni sen työntekijä jäi odottamaan uutta nousua. Tilaisuus koitti, kun KGB:tä uskollisesti palvelleesta Pietarin apulaispormestarista Putinista alettiin leipoa presidenttiä.

Kun Putin vuosituhannen vaihteessa valittiin presidentiksi, entiset KGB-ammattilaiset nousivat nopeasti keskeisille paikoille.

Sen jälkeen demokratisointiprosessi on pysäytetty ja vapaa tiedonvälitys nujerrettu. Maan öljy-, kaasu- ja muut keskeiset yritykset ja pankit on siirretty Putinille uskollisen lähipiirin haltuun.

Putin on käyttänyt hyväksi lännen uskoa siihen, että se kuvitteli voittaneensa kylmän sodan.

Putin luotti siihen, että rahanahneet länsimaan sulkevat silmänsä Venäjän todellisilta tavoiteilta. Venäjä tuki länsimaisia investointeja, ja yritysjohtajat ja pankkiirit matkasivat kilvan Moskovaan diilejä tekemään. Entisiä huippupoliitikkoja, myös suomalaisia, palkittiin rahakkailla tehtävillä venäläisten yritysten hallituksissa ja neuvonantajina.

Se oli täydellinen vedätys.

On hämmentävää lukea, kuinka Putin on vienyt länttä kuin pässiä narussa samaan aikaan, kun hän on puheissaan julistanut halun palauttaa Venäjä suurvallaksi muiden suurvaltojen joukkoon.

Mukaan on valjastettu myös Venäjän ortodoksinen kirkko opettamaan, kuinka yksilön oikeudet ovat alisteisia valtiolle ja perinteille.

Talouden ja kirkon lisäksi kolmas keskeinen elementti on historia. Putin ihailee Pietari Suurta, joka toimi sekä tsaarina että myöhemmin keisarina, valloitti uusia alueita ja teki Venäjästä eurooppalaisen suurvallan. Nyt on Putinin vuoro.

Kun Putin äskettäin vieraili Moskovassa Pietari Suuren syntymän 350-vuotisjuhlanäyttelyssä hän samaisti itsensä Venäjän keisariin:

”Pietari Suuri palautti, mitä Venäjälle kuuluu. Myös meidän osamme on palauttaa se, mikä Venäjälle kuuluu, ja vahvistaa näin maatamme.”

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.