Sote on maalissa ja Naton jäsenyyttä haetaan. Mistä saadaan vaaliteemat, monet kysyvät.

Viikonloppuna on politiikan suurkuluttajille paljon seurattavaa. Sekä hallituspuolue keskusta että oppositiopuolue kokoomus pitävät puoluekokouksensa. Edellinen Lappeenrannassa ja jälkimmäinen Kalajoella.

Osanottajia on tulossa runsaasti, sillä koronavuosien jälkeen lähikokousta oheistapahtumineen on ehditty odottaa kiihkeästi.

Kokoomuksen puoluejohtaja Petteri Orpo ja keskustan Annika Saarikko marssivat omiensa eteen melko erilaisissa tunnelmissa, jos mitataan puolueiden kannatusta.

Ylen viimeisessä mittauksessa kokoomus leiskautti lähelle 26:ta prosenttia. Keskusta sai tyytyä reiluun 12 prosenttiin. Kokoomus ratsastaa aivan omassa luokassaan, sillä kakkossijaa pitävä pääministeripuolue sdp otti 18,7 prosentin lukeman.

Kokoomuksen lentoa on selitetty lähes yksinomaan Natolla. Onhan puolue liputtanut lännen puolustusliiton puolesta jo vuosikymmenet. Välillä sitä on hehkutettu niin lujaa, että kokoomusväkeä on haukuttu Nato-haukoiksi. Ei haukuta enää.

Kokoomus teki oikean linjauksen, kun se ei lähtenyt korskeana huutelemaan olleensa koko ajan oikeassa. Sen sijaan linja on ollut maltillinen. Ehkä se on yksi syy siihen, että hakemuksen jättäminen sataa kokoomuksen laariin, vaikka hallitus tekikin suurimman työn.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) saa suitsutusta yli puoluerajojen hyvin hoidetusta työstä. Muutamat kokoomuksen vanhoillisen polven riveistä ovat joutuneet myöntämään, että Marin pärjää. Se on aika paljon sanottu, kun muistetaan, miten lunta tuli tupaan kauden alussa ja osittain vielä koronan hoidonkin takia.

Suomalaisten kannalta oli hyvä, että jäsenyyttä päätettiin hakea nopealla aikataululla tänä keväänä, jolloin ei ole vaaleja. Jos Nato-kysymys olisi jäänyt auki vaikkapa ensi vuoden eduskuntavaaleihin, olisi se vienyt terän koko vaalikeskustelulta ja alkanut jakaa kansaa. Nyt eduskunta hyväksyi hakemuksen jättämisen 188 kansanedustajan voimalla.

Siinä missä keskusta etsii jälleen uusia keinoja saada kannatuksensa nousuun, kokoomus miettii, miten se pysyy aallonharjalla vielä ensi kevääseen. Vaaliohjelmia hiotaan ja poliittisten katsauksien odotetaan sisältävän eväitä kampanjointiin.

Moni on kysynyt sitä, mikä mahtaa nousta kärkeen. Jos kokoomukselta kysytään, niin talous. Velanotto on saatava kuriin ja työelämän uudistuksia olisi jatkettava.

Maakunnista on väläytelty, että sote-alueiden rahoituksesta tulee kärhämä vaalitenteissä. Perussuomalaiset pitänevät yllä tavallisen kansan taakkaa bensan ja ruoan hintojen noustessa. Aiheita riittää.

Puoluekokouksista on ennustettu valjuja, mutta jos ei muuta, niin keskustan vanha isäntä Paavo Väyrynen tempaisee varmasti puheellaan. Hän on mukana kisaamassa puheenjohtajuudesta, kuinkas muutoin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.