Suomalainen media on nolosti rähmällään rahaa tahkoavien tubettajien edessä

Suomalaisen Youtuben kärkinimet käärivät rahat mainosbisneksellä samalla kun journalismin silkkihansikkaiset kädet silittävät heitä myötäkarvaan. Tämä on ongelma, kirjoittaa Juho Korpela.

Aamulehti

Youtubeen videoita kuvaavista nuorista on tullut jo jonkin aikaa sitten hyvin tienaavia yrittäjiä, joiden ympärillä mainostajat pyörivät kiimaisina.

Vielä viime vuosikymmenellä Suomen seuratuimmat Youtube-kanavat tehtiin omalta kotisohvalta tärisevin käsin. Videot olivat harvalle työ.

Nyt tubettajista on tullut laskelmoivia mainostoimistomaisia brändejä, joilla on omia managereita, työntekijöitä ja toimistoja. Esimerkiksi Roni Bäckin, yhden Suomen suosituimman Youtube-kanavan, tilaajamäärä on yli 580 000 ja hänen yrityksensä liikevaihto vuonna 2020 noin 280 000 euroa. Siitä tulosta oli noin 160 000 euroa. Toisen kärkinimen, Mmiisaksena tunnetun Miisa Rotola-Pukkilan yritys teki viime vuonna noin 300 000 euron liikevaihdon. Rahaa toki tulee myös muista sosiaalisista medioista.

Media ei ole ymmärtänyt juurikaan perata tubettajien taustoja tai taloudellisia lukuja verouutisia lukuun ottamatta. Jutut ovat sävyltään lähes aina ällöttävän kepeitä.

Miksi pitäisi olla kriittinen?

Tubettajista pitäisi kirjoittaa samanlaisia kriittisiä juttuja kuin muista menestyvistä yrittäjistä tai julkisuuden henkilöistä. On tärkeää myös ymmärtää heidän vaikutusvaltansa lapsiin ja nuoriin.

Esimerkiksi Rotola-Pukkila, 27, on mainostanut videoillaan ilmastonmuutosta kiihdyttäviä fossiilitalouden yrityksiä, kuten Finnairia ja Mercedes-Benziä. Hääsuunnitteluvideossaan hän kertoo juhlivansa päivää 700 euron kengissä. Se on kaukana tavallisen nuoren arjesta, vaikka tavallisuudesta menestyviä tubettajia usein mediassa kehutaan.

Osa kärkitubettajista puhuu itsestään vaikuttajana. Myös media on tarttunut tähän brändikikkaan. Mihin nämä vaikuttajat vaikuttavat? Ainakin nuorten menestyspaineiden kasvuun ja materialismiin.

Yksi syy median hampaattomuuteen tubettajien edessä on se, että heidät nähdään yhteistyökumppaneina, joiden avulla tavoitetaan helposti nuoret yleisöt.

Esimerkiksi Rotola-Pukkila on kytköksissä Aamulehteäkin kustantavaan Sanomaan. Hän on julkaissut kihlattunsa, tubettaja Tomas Grekovin kanssa Sanoman Suplassa yhtä palvelun suosituinta podcastia. Bäck on ollut Sanoman julkaiseman Aku Ankan mainonnassa ja juontanut Nelosella Hauskimpia kotivideoita. MTV:n ”tubetiimiin” ovat kuuluneet esimerkiksi Possessa esiintynyt Eric Savolainen eli Lakko.

Nykyään myös jokaisessa reality-ohjelmassa on tubettajakiintiö. Oman yhtiön ohjelmien tähdistä kriittisesti kirjoittaminen näyttää olevan hankalaa. Miksi turhaan kirjoittaa vaikkapa mainosten läpinäkymättömyydestä tai epäeettisistä yhteistöistä, kun söpöllä runoilulla vaikuttajan ihanuudesta pärjää pitkälle.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.