Itsentuntomme on kohentunut, kirjoittaa Italiassa asuva Sari Passaro kolumnissaan.

Uskaltaisiko sanoa, että suomalaiset ovat parantuneet kolmesta traumastaan? Ne ovat alemmuuskompleksi Ruotsia vastaan, Euroviisut ja se, että tunnetaanko meitä maailmalla.

Kaukaa Italiasta katsoen voin olla joko väärässä tai sitten etäisyys kirkastaa kuvaa.

Itsetuntomme on kohentunut.

Kaikki on nyt saatu ja suurin niistä on Nato-hakemus. Nyt se olikin Suomi, joka oli isoveli ja vei Ruotsin Naton tielle ja prosessi ylipäätään teki Suomesta kerralla kuuluisan. ”Niinistö vei Suomen maailmankartalle,” iloitsi toinen Suomen iltapäivälehdistä.

Euroviisuissa ei enää pohdita, miksi muut eivät pidä meistä ja jääkiekossa ei tule maansurua, jos Ruotsi voittaa. Ei tarvitse tehdä sitä klassista lehtijuttua, jossa käydään New Yorkin kadulla kysymään kiireisiltä ohikulkijoilta, että missä on Suomi, ja sitten taivastellaan kuinka kukaan ei tiedä. Siitä huolimatta, että harva suomalainenkaan osaa sijoittaa paikalleen edes kaikkia Euroopan maita.

Italiassa kartalle meitä ei kuitenkaan vienyt presidentti Sauli Niinistö, vaan pääministeri Sanna Marin. Marin vieraili Roomassa reilu viikko sitten keskustelemassa Naton jäsenyydestä perustajajäsen Italian kanssa. Vastaanotto oli vaikuttunut.

Sanna Marinin saaman huomion pääsyy oli tietenkin Venäjän uhka, jota Italiassa myös liioitellaan. Minultakin on kysytty jo monta kertaa puolitosissaan, että uskallanko mennä Suomeen.

Vanhojen miesten hallitsemassa Italiassa 37-vuotias naispääministeri on edelleen uutinen. Italian pääministeri Marion Draghi, 74, koetaan juuri sellaisena vanhana vakaana miehenä, jollaisia tarvitaan pitämään Italian poliittinen lastentarha kurissa. Italian kokemus nuoresta pääministeristä on Matteo Renzi, joka vuonna 2014 astuessaan virkaan oli 39-vuotias ja sai kaiken sekaisin omaa PD-puoluettaan myöten.

Siksipä moni kommentoi, että helppohan nuoren ja vieläpä naisen on hallita sivistyneessä ja pienessä Suomessa. Meillä Italiassa se ei onnistuisi.

La Repubblican kovasanainen kommentaattori Concita De Gregorio on vähän kuin Italian Sanna Ukkola, eli kaikkea vastaan. Sanna Marinista Concita piti ja näki tämän esimerkkinä suomalaisen yhteiskunnan tarjoamista mahdollisuuksista. Akateemisesti koulutettu nuori nainen voi edetä siinä kuin mieskin, kun taas ”Italiassa naiset nostetaan esiin muodon vuoksi ja siirretään syrjään silloin kun alkaa oikea päätöksenteko”.

Oman mausteensa tuo se, että Marin on kahden äidin kasvattama. ”Vaikka siitä ei paljon puhuttu edes Suomessa, voitteko kuvitella.”

Koska kyseessä on muotimaa Italia, minun lienee sallittua myös kommentoida pääministerimme pukeutumista, vaikka hän on nainen. Tavallisestihan siinä kohden moititaan, että arvioisinko miehen pukeutumista (kyllä, jos se on jotenkin poikkeava). Marin oli pelkistetyn tyylikäs: valkoinen paita ja mustat suorat housut. Italiassa bisnespukeutuminen on konservatiivista, joten valinta oli erinomainen.

Vierailu oli onnistunut ja Suomen Nato-tie Italiassa suora, vaikka maassa on huolestuttavia Putin-kytkentöjä. Venäjä-mielisyydestä on osoitus esimerkiksi se, että Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov pääsi propangandoimaan Silvio Berlusconin tv-kanavalla. Sen jälkeen saman kanavan puheohjelmaan on kutsuttu putinistisia venäläisiä toimittajia.

Jopa yksi venäläinen haastateltava sanoi, että missään muualla heitä ei kutsuta suoriin lähetyksiin vieraiksi.

Ukrainan sodan alettua Suomi on ollut otsikoissa ja sekä Sanna Marinia että Firenzessä asuvaa, entistä pääministeri Alexander Stubbia on haastateltu eri medioihin. Oli hämmentävää, kuinka yhtäkkiä moni osasi Suomen historian. Kävin vaikkapa ratsastustunnin lomassa keskustelun Suomen sodista.

Suomen ja Ukrainan Venäjän sotien rinnastus on täällä tuttu. Sitkeä ja urhea Suomi.

Myös suomettuminen on ollut tunnettu tosiasia.

Italian suuret ikäluokat oppivat koulussa, että Suomi on itäblokkia. Vähän harmaa ja kumarassa itään. Nyt viimeistään olemme parantuneet siitäkin traumasta.

Kirjoittaja asuu Toscanassa, mutta aikoo käydä suomalaisen maanpuolustuskurssin.