Suomessa on yli miljoona osakesäästäjää. Raja meni rikki maalis-huhtikuussa. Erityisen kovassa kasvussa on ollut osakesäästötilien määrä, sillä niitä on perustettu kahdessa vuodessa jo noin 280 000 kappaletta. Suosion kasvua selittää ainakin osittain se, että tilin sisällä voi myydä osakkeita ilman välittömiä veroseuraamuksia.

Suomalaisilla arvo-osuustileillä oli huhtikuun lopussa 504 miljardin arvoinen osake- ja velkakirjaomaisuus. Lähes kahdeksan kertaa Suomen valtion vuosibudjetti.

Huomattava osa suomalaisia on seurannut omakohtaisesti jännityksellä viime kuukausien menoa pörssissä.

Osakekurssit ovat tulleet vuoden vaihteesta lähtien rytisten alas. Venäjän hyökkäys Ukrainaan laittoi pimennysverhon muutenkin suttuiseen ennustusikkunaan.

Kukaan ei osaa sanoa, onko osakekurssien pohjat nähty.

Moni asia on muuttunut, kun keskuspankit ovat vähentäneet arvopaperiostojaan. Sen sijaan ne nostavat korkoja taltuttaakseen kiihtyvää hintojen nousua.

Komponenttipula, kuljetusongelmat ja yleinen laman pelko hämmentävät lisää. Kuluttajat ovat olleet vielä suhteellisen rauhallisia, joskin Yhdysvalloissa päivittäistavarakaupan tuoreissa tulosraporteissa kuluttajien ostoinnon hiipuminen jo näkyi.

Kovat kurssilaskut saavat helposti uskomaan, että yritysten kyvykkyys olisi romahtanut samassa suhteessa. Joidenkin yritysten kohdalla ylimääräistä ilmaa on voinut olla paljonkin. Osakkeille ei ole juuri ollut muita hyviä vaihtoehtoisia sijoituskohteita.

Viime vuosina osakkeisiin on voinut sijoittaa melkeinpä tikkaa heittämällä. Nyt on toisin. Mutta, jos moni osake oli aiemmin ylihinnoiteltu, eivät kaikki osakkeet ole laskunkaan jälkeen ”oikealla tasolla”.

On entistä tärkeämpää tutustua siihen, mitä yritys on syönyt. Halvalla kannattaa aina ostaa, mutta pelkkä kurssin alhaisuus ei ole tulevan nousun tae. Joitakin vuosia sitten moni tankkasi voittojen toivossa Talvivaaraa, kun osakkeen hinta putosi euroista senttisarjaan. Huonolla menestyksellä.

Viime vuosina kasvuosakkeet ovat olleet hurjassa kiidossa. Vaikka yrityksen tarina on hyvä, usein tulorahoitusta odotetaan tulevan rahaa vasta aikahorisontin tuolla puolen. Korkojen noustessa moni ei jaksa tai uskalla odottaa. Niinpä kasvuyritysten kurssit ovat sukeltaneet.

Nyt moni hakee turvaa yrityksistä, joilla on näkyvää kassavirtaa ja jotka maksavat selkeästi osinkoja. Kurssit hakeutuvat kohti oikeita suorituksia, eikä vain haavekuvia. Vakaata tulosta omalla alallaan tekevät yritykset ovat saaneet kunnianpalautuksen.

Korkojen nousu sekoittaa sijoitusmaailmaa. Osakkeet edustavat silti edelleen huonojen vaihtoehtojen parempaa päätä.

Ennen ryminää osa uskoi myös, että kryptovaluutat olisivat ”normaalien” talousmyllerrysten ulkopuolella. Viime viikot ovat osoittaneet ihan muuta. Kryptot ovat lasketelleet muiden mukana, bitcoin ja ethereum etunenässä.

Aika on monelle tuskallinen. Vuosien kurssinousu ja sosiaalisen median hypetykset ovat tehneet sijoittajat kärsimättömiksi.

Jatkuva nousu on tällä kertaa ohi, mutta jokaisen romahduksen jälkeen on kuitenkin koittanut uusi alku. Niin käynee nytkin.

Ennemmin - tai sitten paljon myöhemmin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.