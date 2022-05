Kangasalan lastenkodin tulipalossa kuoli yhdeksän lasta vuonna 1954. Palokuolemien määrä pysyi Suomessa korkeana pitkälle 2000-luvulle asti. Vasta viime vuosina on tapahtunut käänne, ja siihen on ainakin kaksi syytä.

Kävin hiljattain lasten kanssa ihastelemassa Kangasalan kauneinta rakennusta, kivikirkkoa 1760-luvulta. Kiertelimme aikamme kuluksi kirkon pihamaalla ja tutkimme hautakiviä, kunnes oli pakko pysähtyä.

Edessä oli surullinen ja koskettava näky: yhdeksän pientä ristiä rivissä, joiden vieressä tyttöä esittävä patsas. Siinä lepää yhdeksän pientä lasta, jotka saivat surmansa Kangasalan lastenkodin tulipalossa Riun kylässä 26. marraskuuta 1954.

Palo on yksi sotien jälkeisen ajan järkyttävimmistä onnettomuuksista Suomessa. Se kosketti kovasti aikalaisia. Iso ihmisjoukko oli saattamassa pikkuisia haudan lepoon.

Hautarivistö sai minut ja lapset mietteliäiksi. Miten näin on voinut käydä?

Palo saattoi syttyä kynttilästä, mutta täyttä varmuutta ei ole. Yläkerrassa nukkuneet lapset eivät selvinneet liekeistä.

Vuoden 1954 marraskuu oli poikkeuksellisen synkkä Suomen tulipalojen historiassa. Noin viikon sisällä sattui muitakin tuhoisia paloja. Pyhärannassa kuoli neljä lasta piharakennuksen palossa, Heinävedellä kuusi potilasta kunnalliskodin mielisairasosaston palossa ja Savonlinnassa viisi ihmistä matkustajakodin palossa.

Osaan paloista saattoi olla syynä varomaton tulenkäsittely. Sen ajan rakennukset eivät myöskään välttämättä olleet yhtä paloturvallisia kuin nykyiset. Moni varmasti ajattelee, että 1950-luvulla oli hurjasti palokuolemia nykyaikaan verrattuna. Asia ei ole ihan niin.

Pelastusopiston tilastojen mukaan vuonna 1954 Suomessa kuoli tulipaloissa tapaturmaisesti yhteensä 95 ihmistä. Tuo lukema on ylitetty sittemmin lukuisia kertoja. Vuosien 1954–2019 keskiarvo on 83 tapaturmaista palokuolemaa vuodessa. Vielä vuonna 2006 sattui 109 tapaturmaista palokuolemaa. Asukaslukuun suhteutettuna palokuolemia on ollut Suomessa poikkeuksellisen paljon.

Vasta viime vuosina tapahtui käänne parempaan. Vuonna 2019 tapaturmaisia palokuolemia oli enää 42. Myönteiseen kehitykseen on ainakin muutamia syitä. Tupakoiden on nykyään oltava itsestään sammuvia. Tupakointi on myös vähentynyt merkittävästi. Lisäksi vuonna 2009 määrättiin, paljonko asunnoissa pitää olla palovaroittimia. Pelastusopiston mukaan vuonna 2020 kuolemaan johtaneista rakennuspaloista 87,5 prosentissa ei kuitenkaan ollut toimivaa palovaroitinta, tai sitä ei ainakaan löydetty.

Lapsille sanoin, että tuskin Kangasalan lastenkodin kaltaista paloa enää tapahtuu. Toivottavasti olen oikeassa.

Kotona tarkastin, että onhan meillä riittävästi palovaroittimia – myös lastenhuoneen lähellä.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.