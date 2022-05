Aamulehti

Viime viikolla tehtiin historiaa, kun kansainvälinen tutkijaryhmä julkaisi kuvan kotigalaksimme Linnunradan keskustassa lymyävästä massiivisesta mustasta aukosta. Sagittarius A* sijaitsee noin 27 000 valovuoden päässä maapallosta. Aukon massa vastaa noin neljää miljoonaa Auringon massaa.

Kuvassa musta aukko erottuu tummanpuhuvana alueena keskellä tapahtumahorisonttia ympäröivää keltaoranssia hehkua. Hehkun synnyttää aukon sisäänsä hotkima materia, joka kiertää aukkoa vinhaa vauhtia. Tapahtumahorisontin tuolle puolen syöksyttyä paluuta ei ole, sillä tapahtumahorisontin takaa ei edes valo pääse karkuun.

Kuvan ottamiseen tarvittiin satoja tutkijoita ja useita eri puolilla maapalloa sijaitsevia radioteleskooppeja. Kun teleskoopit suunnattiin samaan aikaan kohti Linnunradan keskustaa, ne muodostivat yhdessä maapallon kokoisen jättiteleskoopin, Even Horizon Telescopen (EHT).

Sama porukka julkaisi huhtikuussa 2019 kuvan galaksin M87 keskustassa sijaitsevasta mustasta aukosta, joka sijaitsee 55 miljoonan valovuoden päässä. Aukon koko vastaa yli kuutta miljardia Auringon massaa. Se oli oiva kenraaliharjoitus.

Mustat aukot ovat yksiä maailmankaikkeuden merkillisimmistä ilmiöistä. Niiden olemassaolon ennusti tietämättään Albert Einstein 1915 julkaisemassaan yleisessä suhteellisuusteoriassa.

Teorian mukaan avaruudessa olevat kappaleet ja tapahtumat kaartavat avaruutta. Mitä rajumpi tapahtuma, sitä enemmän kaartuu avaruus. Musta aukko syntyy, kun massiivinen tähti elinkaarensa päättyessä luhistuu pieneksi pisteeksi. Silloin avaruus ympärillä kaareutuu äkkijyrkästi.

Itse mustan aukon kuvaa tärkeämpää on kaikki se teleskooppien keräämä valtaisa määrä dataa, josta kuvaa on koottu.

Mustia aukkoja tutkitaan muun muassa siksi, että niillä on tärkeä rooli galaksien kehityksessä.

Mustien aukkojen avulla voidaan koetella suhteellisuusteoriaa. Jos suhteellisuusteoreettisia vaikutuksia ei oteta huomioon, gps ei toimisi.

Ymmärrys mustista aukoista on myös portti kaikkien teorioiden äitiin eli kvanttigravitaatioteoriaan. Painovoima on erilaista suurten ja erittäin pienten kappaleiden eli kvanttien maailmassa. Teoria kvanttipainovoimasta yhdistäisi nämä kaksi maailmaa toisiinsa.

Sagittarius A* kiinnostaa tutkijoita erityisesti, sillä galaksin keskustassa sijaitsevaksi mustaksi aukoksi se on poikkeuksellisen pieni. Se on ilmeisen rauhallista sorttia eikä ole uhka maapallolle. Myös se tiedetään, että oma Aurinkomme on liian pieni romahtaakseen mustaksi aukoksi, joka nielaisisi kitaansa maapallon. Nämä ovat perin rauhoittavia tietoja.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.