Kuherruskuukausi on ohi, ja arki on astunut suhteeseen, kirjoittaa Nina Lehtinen.

Elokuussa olemme olleet vuoden raitiotieliikenteen käyttäjiä. Nyt tarvitaan seikkaperäistä ohjeistusta sujuvaan matkantekoon.

1. Raitioliikenne on ja pysyy Tampereella. Hyväksy se. Ratikkareitit pysyvät ja tulevat lisääntymään, koska näin nyt on päätetty. Ratikan jälkijättöinen vastustaminen on aivan turhaa leukojen lonksutusta, joka nostaa verenpainetta eniten sinulta itseltäsi.

2. Älä käytä väärin ratikan nimeä ja pidä jatkuvasti meteliä muista kulkuvälineistä olivat ne sitten sähköpotkulautoja, sähköautoja tai dieseliä syöviä tilamaastureita. Varsinkaan jos et ole vielä edes uskaltautunut testaamaan ratikkaa, älä edes yritä. Paljastat vain tietämättömyytesi.

3. Pyhitä ratikan sisään- ja ulostulo. Älä parkkeeraa täydessä ratikassa oviaukkoon ja jää seisomaan tyhmänä oven eteen, ellet ole jäämässä pois seuraavalla pysäkillä. Seisomalla oviaukossa tukit kulkuväylät.

4. Älä kuvittele, että räpläämällä kännykkääsi muutut henkiolennoksi. Normaalit käytöstavat ja ihmisten kohtaaminen pätevät myös ratikassa. Anteeksi, jäisin seuraavalla pysäkillä pois. Kiitos. Kiitos ja anteeksi.

5. Pyhitä myös lipunleimauslaite. Älä parkkeeraa sen eteen ja jää pöhkönä siihen seisomaan. Jos näin teet, voit olla varma, että niskaasi hengittää joukko suuttuneita kanssamatkustajia.

6. Jos olet matkassa rinkan tai täyteen sullotun treenirepun kanssa, älä kuvittele, että onnistuisit olemaan ruuhkassa soukka ja sporttinen. Takanasi kulkevat tietävät, että et ole.

7. Maksa matkasi, sillä ilmaisia matkoja ei tässä maailmassa ole. On vain meidän, sinun, minun ja Tampereen veronmaksajien maksamia matkoja. Tavalla tai toisella.

8. Tottele kuljettajaa ja lipuntarkastajia. Heidän tehtävänsä ei – kuten ei myöskään kanssamatkustajien – ole sietää huonoa kasvatustasi, häiriökäyttäytymistäsi tai päihdeongelmiasi. He voivat toki tarjota hetkellistä empatiaa, mutta terapia on ammattilaisten asia. Asemaasi ei paranna kiukuttelu ventovieraille.

9. Kunnioita kanssamatkustajiasi. Ratikka kuljettaa nuoria kouluihin ja harrastuksiin, aikuisia töihin ja asioille. Ratikassa matkustaa itkeviä lapsia väsyneine vanhempineen, vapisevia vanhuksia, elämäniloisia teinejä ja yönsä huonosti nukkuneita bisnesihmisiä. Kenestäkään et voi päälle päin nähdä, millaisten asioiden kanssa hän juuri sillä hetkellä kamppailee.

10. Muista, että ratikka ei ole täydellinen. Siinä on valuvikoja, niin kuin kaikessa ihmisen tekemässä. Maailma ei ole täydellinen, eikä siitä koskaan tule sellaista.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.