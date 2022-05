Hirviöitä on muuallakin kuin sotatantereilla: niin surullista kuin se onkin, pahuutta löytyy ihan arkielämästäkin. Perheväkivallan uhrit ja kiusatut tietävät varsin hyvin, mistä on kyse, kirjoittaa kolumnisti Tiina Keskinen.

Ukrainan sodan alettua silmieni eteen on avautunut aivan käsittämättömän julma ja kummallinen maailma. Toki maailmassa on aina ollut kärsimystä ja sotia on käyty maailman sivu. Ihminen on aina osannut olla paha. Mutta minä itsekäs ihminen olen havahtunut vasta, kun julmuus on tullut niin lähelle, että se uhkaa omaa turvallisuutta ja olemassaoloa.

Sodassa pahuudella ei ole mitään rajaa, toinen toistaan kauheampia asioita tapahtuu, eikä kukaan kykene pysäyttämään tappajia, kiduttajia ja raiskaajia. Kenelläkään maailmassa ei tunnu olevan taikakalua, jolla pahan voisi kääntää hyväksi.

Ukrainan sota on saanut minut miettimään pahuuden olemusta entistä herkemmin. Mitä pitää tapahtua, että siviilissä, normaalioloissa elävä säädyllinen ihminen muuttuu sotatilanteessa hirviöksi? Mutta on niitä hirviöitä muuallakin kuin sotatantereilla: niin surullista kuin se onkin, pahuutta löytyy ihan arkielämästäkin. Mittakaava on eri mutta ilmiö sama: olen todistanut läheltä, kuinka ihmistä kiusataan, piinataan, hänelle kostetaan, häntä uhkaillaan, ärsytetään, lyödään ja kidutetaan. Perheväkivallan uhrit ja kiusatut tietävät varsin hyvin, mistä on kyse.

Ukrainan sota on avannut silmäni toiseenkin ihmisten väliseen ongelmaan. Sota on osoittanut, miten uskomattoman kummallinen voima valehtelulla voi olla. Ilmiselvä vale saa jatkaa elämäänsä, kukaan ei kykene muuttamaan mustaa valkoiseksi eikä korjaamaan propagandakoneiston suoltamaa valheellista uutisointia. On kylmäävää todeta, että maailman johtavat valtiomiehet kirkon patriarkasta presidenttiin valehtelevat silmää räpäyttämättä. Mutta yhtä kaikki tiedän patologisia valehtelijoita itsekin.

He puhuvat hirveimmätkin tekonsa itselleen edulliseen muotoon, he yrittävät puheillaan luoda mielikuvaa, että heidän käytökselleen olisi olemassa joku oikeutus. He kuvittelevat, että valehtelemalla voisivat muka vierittää vastuun tekemisistään muiden harteille tai tehdä itsestään syyttömiä.

Maailmassa taistelee hyvä ja paha. Taistelua käydään maailman mahtavimmilla näyttämöillä mutta myös meidän pienten ihmisten arkisissa ympyröissä. Emme koskaan pääse eroon konflikteista ja ongelmista. Mutta ihminen voi aina valita, onko hän ystävällinen vai töykeä, itsekäs vai epäitsekäs, julma vai lempeä. Jos Vladimir Putin vain päättäisi, että nyt saa riittää, tässä ei ole mitään järkeä, ihmisten kärsimyksen on aika loppua, suurin osa maailman ihmisistä huokaisisi helpotuksesta, maailma olisi parempi paikka, kärsimystä olisi vähemmän.

Sama pätee ruohonjuuritasolla meidän jokaisen tavallisen tallaajan elämässä: Voin aina valita puoleni. Voin tietoisesti ja päättäväisesti tehdä joko hyviä tai pahoja tekoja, voin suhteessani lähelläni oleviin valita joko hyvän tai pahan. Meistä jokaisesta riippuu se, minkälaisessa maailmassa me elämme.

Tiina Keskinen

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.