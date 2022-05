Suomessa on seitsemän virallista ja toistakymmentä vakiintunutta liputuspäivää, jolloin kiinteistönhoitajat kiikuttavat lippuja salkoon ja salosta pois. Syy täytyy muistaa katsoa kalenterista, kirjoittaa Aamulehden Arto Fröjd.

Taasko siellä on lippu salossa? Onkohan se Eino Canthin vai Minna Leinon päivä? Täytyy varmaan taas katsoa kalenterista.

Suomessa on seitsemän virallista liputuspäivää ja lisäksi toistakymmentä vakiintunutta liputuspäivää, jolloin suositellaan liputtamaan. Liputuspäivät ilmaantuivat almanakkaan vuodesta 1952 alkaen.

Nuo vakiintuneet liputuspäivät saavat aina hämmennyksiin, että ketähän tai mitähän lipulla nyt juhlistetaan. Suomalaisia merkkihenkilöitä ja kulttuuriahan niissä usein taidetaan muistaa. Osaa on vaikeampi ymmärtää: onhan Yhdistyneet Kansakunnat varmaan hieno järjestö jossain vaiheessa ollut, mutta onko se liputuspäivän arvoinen?

Eurooppa-päiväkin lienee merkittävä, mutta pärjäisimmekö ilman lippua? Tai pitäisikö salossa liehua Euroopan unionin tähtilippu?

Lipulla on Suomessa merkittävä rooli. Jopa niin merkittävä, että sen käyttö on lailla määritelty. Lain kahdeksas pykälä toteaa, että joka julkisesti turmelee Suomen lipun tai käyttää sitä epäkunnioittavasti taikka luvattomasti ottaa paikaltaan yleisesti nähtäville asetetun Suomen lipun, on tuomittava Suomen lipun häpäisemisestä sakkoon.

Tämä on erinomaista. Ei tarvitse nähdä siniristilippuamme epämääräisissä tarkoituksissa tai käytöissä. Noissa vakiintuneissa liputuspäivissä ei toki ole kyse lipun häpäisemisestä, mutta hieman omituiselta tuntuu, että liputamme, vaikka emme kunnolla muista miksi niin teemme.

Lippulain mukaan Suomessa on jokaisella oikeus liputtaa niin halutessaan. Se on erinomaista. Olisiko sitten järkevää, että ryhtyisimmekin liputtamaan arkisempien juhlien takia? Tänään on työpäivä tai vapaapäivä, on syntymäpäivä tai kuolinpäivä, koulupäivä tai kouluton päivä, hääpäivä tai eropäivä. Päivä.

Eli vuoden jokainen päivä voisi olla liputuspäivä. Sepä vasta hienoa olisikin, kun siniristilippumme liehuisi salossa kaikkina vuoden päivinä.

Tämä tosin edellyttäisi liputusasetuksen muutosta. Nykyinen Suomen lippu ei kestä yön pimeyttä juhannusta lukuun ottamatta. Lippu tulee nostaa kello kahdeksan ja laskea auringon laskiessa, viimeistään kello 21.

Jos illan pimeys ei vaarantaisi lipun arvoa, voisi se siis liehua 24/7 ympäri vuoden. Samalla päästäisiin liputuspäivä­rumbasta, kun erinäiset kiinteistönhuoltajat ympäri Suomen kiikuttavat lippuja salkoon aamunhämärässä ja kiirehtivät niitä laskemaan illan hämyssä.

Tai jos vuoden jokainen päivä ei kelpaa, niin mentäisikö sitten toiseen ääripäähän? Liputetaan vain kerran, vuoden tärkeimpänä päivänä eli itsenäisyyspäivänä.

Komeaa olisi sekin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.