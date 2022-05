Suomi on yhä lehdistön­vapauden kärkimaita, mutta meilläkään ei ole syytä huokaista helpotuksesta

Lehdistönvapaus on demokratian edellytys, jota on vaalittava, kirjoittaa Ida Kannisto kolumnissaan.

Aamulehti

Suomi putosi tänään tiistaina julkaistussa lehdistönvapausindeksissä sijalle viisi. Vuosittain julkaistavassa indeksissä selvitetään lehdistönvapauden tilaa 180 maassa.

Olemme tottuneet kärkisijoihin, ja putoaminen kakkospaikalta viidenneksi herättää kaksijakoisia tunteita. Pettymystä, mutta silti yhä vähän ylpeyttäkin.

Viime vuonna Suomen edellä ykkössijalla oli Norja, ja perässämme seuraavilla sijoilla Ruotsi ja Tanska. Suomen nyt saamat pisteet jäävät selvästi Norjasta ja Tanskasta. Edelle ovat kiilanneet myös Ruotsi ja Viro, joka teki indeksissä ison nousun.

Viime vuonna vapaimpia maita oli 12, mikä oli vähemmän kuin koskaan aiemmin. Nyt enää kahdeksassa maassa lehdistönvapauden tilanne on määritelty hyväksi. Kuulumme siis yhä tähän parhaaseen luokkaan sijoittuvien maiden kapenevaan joukkoon.

Indeksi ei ole tänä vuonna täysin vertailukelpoinen aikaisempiin vuosiin verrattuna, koska sen kriteeristöä on muutettu. Tämä näkyy pistelaskussa. Suomen sijoitukseen vaikuttivat lisäksi esimerkiksi kolmen Helsingin Sanomien toimittajan saamat syytteet ja median taloudelliset toimintaedellytykset.

Jo viime vuonna indeksin julkaisun yhteydessä varoiteltiin, että lehdistönvapauden tila heikkenee maailmanlaajuisesti. Viime vuonna tilanne huononi suhteellisesti eniten Euroopassa, ja nytkin enää seitsemän Euroopan maata sijoittuu parhaaseen luokkaan. Esimerkiksi Belgia, Alankomaat ja Itävalta putosivat kaikki indeksissä yli kymmenen sijaa.

Koronapandemian aikana riippumattoman median toimintaa on vaikeutettu monessa maassa. Myös harhaanjohtavan tiedon ja valeuutisten leviäminen kiihtyi pandemian aikana. Äärimmäinen esimerkki lehdistönvapauden rajoittamisesta on nähtävissä hyvin lähellä, naapurimaassa Venäjällä, jossa valtio on Vladimir Putinin aikakaudella ottanut haltuunsa maan suurimmat mediat. Maaliskuussa kerrottiin Venäjän viimeisen riippumattoman median joutuneen keskeyttämään julkaisutoimintansa.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on osoittanut luotettavan tiedon tärkeyden. Venäjän kansalle kerrottu totuus tapahtumista poikkeaa merkittävästi siitä, mitä vapaammissa Euroopan maissa tiedetään. Mediatietojen mukaan edes kaikki Venäjän Ukrainaan lähettämät sotilaat eivät tienneet, minne ovat menossa ja miksi.

Vaikka Suomi saa yhä hyvät pisteet lehdistönvapauden tilaa arvioitaessa, ei helpotuksesta voi täysin huokaista. Kovin montaa sijaa ei ole varaa pudota. Lehdistönvapaus on demokratian edellytys, jota on vaalittava. Jos lehdistönvapautta yritetään kaventaa, tuumakaan ei voi antaa periksi – Suomessa eikä muuallakaan Euroopassa.

Kirjoittaja on Aamulehden tuottaja.