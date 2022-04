Rehtori Mari Walls: Vapun juhlinta on osoitus Tampereen yliopiston vahvasta opiskelijakulttuurista

Tampereen yliopistossa päästiin maaliskuussa palamaan laajasti kampuksille lähes kahden vuoden etätyön ja etäopiskelun jälkeen.

Oppimistilat, kirjastot ja ravintolat ovat auki normaalisti ja opiskelijoiden kerho- ja järjestötilat ahkerassa käytössä. Väitöksiä ja muitakin tilaisuuksia on jälleen päästy järjestämään paikan päällä, terveysturvallisuudesta toki huolehtien. Kampusten lisäksi kohtaamisia on päästy järjestämään esimerkiksi korkeakouluyhteisön uudessa pelillisyyteen painottuvassa tapahtumatilassa Paidiassa Nokia Arenalla. Paidia on yhteisöllinen yhdessä tekemisen tila, jossa korkeakouluyhteisö tulee lähelle kaupunkilaisia.

Kasvokkain kohtaamisten lisääntyminen on antanut yhteisöllemme ja sidosryhmäyhteistyöllemme silmin nähden uutta virtaa. Ilo ja uteliaisuus ovat palanneet kampuksille. Haalarikansan liikkuminen, täydet ratikat kampusten välillä, urheilutapahtumat kuten kyykkä ja lounasjonot kampusravintoloihin kertovat käänteestä uuteen. Yhteisöllisyys näyttää voimansa.

Pandemia-ajan arki on vaatinut paljon niin henkilöstöltä kuin opiskelijoiltakin. Erityisen huolissani olen ollut ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden kiinnittymisestä opintojensa alkuun ja yliopistoyhteisön jäseniksi. Opiskelijoiden jaksamista tukevia toimia on toteutettu muun muassa yliopiston ja Tampereen ylioppilaskunta TREYn hyvässä yhteistyössä.

Koko yliopistoyhteisölle kuuluu iso kiitos siitä, miten hyvin olemme pandemia-ajan haasteista selvinneet. Viime vuoden tilastot näyttävät, että esimerkiksi tutkimusprojektit pääsivät nopeasti uudestaan vauhtiin ja opintojen tavoitteellinen eteneminen oli kasvussa. Uskon, että tämä hyvä kehitys jatkuu kuluvana vuonna.

Opiskelijoille ja kaikille tamperelaisille tervetullutta vastapainoa viime vuosien harmaudelle tuo Suomen Suurin Wappu. TREYn järjestämän tapahtumakokonaisuuden teemaksi on tänä vuonna valittu osuvasti Break Away Wappu.

Vappu on paitsi kevään juhla myös keskeinen osa tamperelaista yhteisöllistä opiskelijakulttuuria. Uuden Tampereen yliopiston yhteisten vappuperinteiden rakentaminen pääsi hyvään alkuun yliopistomme perustamisvuonna 2019. Vuosien 2020 ja 2021 vapunviettoa rajoitti pandemia, mutta tänä keväänä Wappua päästään jälleen juhlimaan reilun kahden viikon mitassaan.

Suomen Suurin Wappu koostuu yli sadasta opiskelijajärjestöjen järjestämästä tapahtumasta. Niistä kaupunkilaisille näkyvin on varmastikin vapunpäivänä Koskipuistossa järjestettävä Teekkarikaste. Tervetuloa seuraamaan Wapun tapahtumia. Olemme kaikki ansainneet kevään odotetun juhlan!

Mari Walls

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston rehtori.