Idea Suomesta pitää nostaa uuteen kukoistukseen. Antaa korkein arvo sille, jota olemme aivan liian kauan pitäneet itsestäänselvyytenä.

Aamulehti

Ukraina puolustautuu hyökkääjää vastaan ja kärsii suunnattomasti.

Ajatukset ovat tulevassa. Suomen eduskunta miettii, Suomen valtiojohto miettii, miten Suomen tulevien sukupolvien tulevaisuus turvataan.

Rohkenen sanoa. Nyt me tarvitsemme teitä, Suomen isoäidit ja isoisät. Teillä on täällä eniten vaikutusvaltaa. Omiin ajatuksiinne, lapsiinne ja lastenlapsiinne. Myös vastuu.

Näyttäkää lastenlapsillenne, tuleville aikuisille ja vastuunkantajille, mitä Suomi on. Viekää heidät luontoon, Kolille, Lapin tuntureille, kauniiseen saaristoomme. Näyttäkää heille järvet, vaarat, tunturit, suot. Kertokaa heille historiastamme. Miten olemme sinnitelleet, taistelleet ja nousseet kerta toisensa jälkeen. Auttakaa heitä ymmärtämään, kuinka arvokasta on, että olemme saaneet omaksemme pienen maakaistaleen Euroopan koillisnurkasta, pitäneet siitä hyvää huolta, kehittäneet ja puolustaneet sitä.

Soittakaa lapsenlapsillenne Maamme-laulu, Finlandia sekä Sininen ja valkoinen, kertokaa kuinka rakkaita ja tärkeitä he ovat teille. Kuinka rakas on oma maa.

Teidän omat isänne taistelivat itsenäisyytemme puolesta 80 vuotta sitten. Nyt on meidän vuoromme. Puolustakaamme vapauttamme, lupaa olla eri mieltä, mutta sopia, elää rauhassa ja turvassa – ja ennen kaikkea päättää omista asioistamme. Rakastaa rauhaa ja valmistautua sotaan – millainen paradoksi se onkaan.

Vetoan teihin, Suomen kokeneimpiin ihmisiin. Te näette, ymmärrätte, kannatte vastuun. Olette rakentaneet tämän maan äitienne ja isienne jälkeen. Teillä on paljon enemmän poliittista valtaa kuin äänenne seuraavissa vaaleissa.

Suomi tarvitsee yhtenäisyyttä ja isänmaallisuutta enemmän kuin kertaakaan sitten vuoden 1939. Nyt ei ole eripuran vaan päättäväisyyden ja yhteen hiileen puhaltamisen aika.

Idea Suomesta pitää nostaa uuteen kukoistukseen. Antaa korkein arvo sille, jota olemme aivan liian kauan pitäneet itsestäänselvyytenä.

Jokainen teistä on katsonut kauhuissaan, mitä Ukrainassa on tapahtunut helmikuun 24. päivän jälkeen. Suomalaiset kansanedustajat ja valtiojohtomme tietävät varmasti, mitä Suomen pitää tulevaisuudessa tehdä turvallisuutensa takaamiseksi. Ukraina on kuitenkin tärkeä muistutus siitä, että meidän pitää muistaa antaa joka päivä arvo isänmaallemme, maanpuolustustahdollemme sekä perheellemme ja kodillemme, joka on vapautemme ohella arvokkainta mitä meillä on.

Pitäkäämme niistä hyvää huolta, ja te, isovanhemmat olette tässä työssä nyt avainasemassa.

Teillä on nyt merkitystä kenties enemmän kuin koskaan elämänne aikana.