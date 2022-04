Kun virus muuntuu, muuttuu myös taudinkuva – näin on tapahtunut tähän asti

Omikronmuunnos ja sen alavariantit aiheuttavat sairastuneille erilaisen oireiden kirjon kuin aikaisemmat sars-CoV-2-koronavirukset.

Aamulehti

Arvostetussa lääketieteellisessä Lancet-lehdessä julkaistiin äskettäin Isossa-Britanniassa tehty mielenkiintoinen tutkimus, jossa oli selvitetty eroja sars-CoV-2-koronaviruksen delta- ja omikronvarianttien aiheuttamissa taudinkuvissa. Tutkimus vahvistaa jo olemassa olevaa tietoa siitä, että uusien virusvarianttien ja niiden alavarianttien myötä myös koronaviruksen aiheuttama covid-19-taudin oirekirjo on muuttanut muotoaan.

Mukana oli 63 000 ihmistä, joilla oli varmistettu koronatartunta.

Tietoa eri varianttien aiheuttamista taudinkuvista saatiin vertaamalla toisiinsa kahta potilasryhmää, joissa molemmissa oli mukana 4 990 ihmistä. Toisen ryhmän tartunta oli vahvistettu deltaviruksen valtakaudella, toisen, kun omikronista oli tullut valtavirus.

Huomioon otettiin myös ikä, sukupuoli ja se, olivatko sairastuneet saaneet kaksi vai kolme rokoteannosta.

Tutkimuksessa nähtiin sama ilmiö kuin on pantu merkille myös Suomessa ja monessa muussa maassa: omikronvariantti väistää ihmisen immuunipuolustusta deltaa paremmin, mutta aiheuttaa harvemmin vakavaa tautia. Delta vei ihmisiä sairaalaan omikronia useammin.

Tutkimuksessa omikronin aiheuttamasta covid-19-taudista parannuttiin keskimäärin kaksi päivää nopeammin kuin deltan aiheuttamasta sairaudesta. Omikronin oireet kestivät keskimäärin 6,9 päivää, deltan 8,9 päivää.

Omikron-tartunnan saaneilla oli noin kaksi kertaa suurempi todennäköisyys saada yksi kolmesta oireesta: kuume, jatkuva yskä tai häiriö maku- tai hajuaistissa.

Lontoon King’s Collegen tutkijan Tim Spectorin mukaan omikronin valtakaudella kurkkukipu on oireena syrjäyttämässä haju- ja makuaistin häiriötilat.

Omikrovariantin uusi alamuoto BA.2 näyttäisi jälleen muuttavan tilannetta: uuden variantin sairastuttamat ihmiset viettivät sairaalassa keskimäärin pitemmän ajan kuin deltan aikana.

Näin näyttää käyneen myös Suomessa. Viime torstaina STM:n ja THL:n tilannekatsauksessa kerrottiin, että virusta on Suomessa yhä paljon liikkeellä ja että perusterveydenhuollossa kuormitus on yhä korkea. Suurin syy tähän on kotiutusten viivästyminen.

On tärkeätä tietää, miten koronaviruksen variantit ja niiden alatyypit tartunnan saaneen ihmisen taudinkuvaa muuttavat. Oireisiin keskittyvä lähestymistapa on arvokas työkalu, sillä se saattaa antaa vihiä siitä, milloin seuraava, mahdollisesti tarttuvampi ja vakavamman taudinkuvan aiheuttava variantti ilmaantuu. Se tulee väistämättä.

Kaikki lisätieto on tarpeen, kun pyritään ennakoimaan, milloin Suomessa on syytä alkaa jakaa neljättä rokoteannosta laajemmille kansanryhmille.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.