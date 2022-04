Jaksaminen on pysynyt työpaikoilla keskusteluissa mukana, mikä on hyvä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Jaana Leena Kerola.

Mieti mikä lisää työhyvinvointiasi? Kysymys on yleinen, kun työpaikoilla valmistaudutaan keskusteluun työntekijän vuoden tavoitteista.

Olen osallistunut keskusteluihin usean vuosikymmenen aikana. Nimi on vaihtunut kehityskeskustelusta 1-to-1-keskusteluksi hipoen englannin kieltä, mutta sisällöt ovat samoja.

Jaksaminen on pysynyt keskusteluissa mukana, mikä on hyvä. Oma jaksaminen on pitkälti omissa käsissä, paitsi vakavan sairauden tai vastaavan yllättäessä. En tarkoita oman onnensa seppänä olemista, vaan pysähtymistä ajoissa, kun olo sitä vaatii.

Kaikki jaksamiseen saatava apu on tarpeen, mutta kukaan muu ei voi liikkua, nukkua tai tehdä muita asioita puolestamme.

Sitä paitsi väsynyt ei heti kuuntele muiden sanaa, vaan tekee piiloa tunteilleen kiihtyvään oravanpyörään. Aina reipas yrittää olla reipas, vaikka elämä murenisi työ- ja yksityiselämän kuorman alla.

Onni on saada lähelleen henkilö, joka uskaltaa kysyä kesken kiireimmän työvuoron, miksi itket. Minun onneni oli aikanaan kollega, joka oli käynyt läpi samantyyppisiä asioita. Asia nousi pöydälle hänen kysymyksestään.

Kukaan ei ole ikiliikkuja, joten lopulta uupunut löytää itsensä vastaanotolta inttämästä, että sairausloma ei ole kyseisenä hetkenä lainkaan mahdollinen. On niin kiire. Mieli tempoo pois tilanteesta, mutta jalat eivät kanna.

Minun tapauksessani lääkäri sanoi, että hän odottaa, kunnes ylivirittyneet aivoni tuottavat sanat ”tarvitsen sairauslomaa”. Kakistin sanat suustani. Hetki oli suuri helpotus, ja lyhyt katkaisu töistä oli riittävä.

Tuo kokemus opetti tunnistamaan, milloin jarrutus osuu kuorman alla kohtaan, josta selviän omin avuin eteenpäin.

Jotkut kertovat saavansa voimaa puutarhaharrastuksesta, toiset islantilaisneuleiden sarjatuotannosta, kolmannet ties mistä.

Siementen kylvämisen iloni kaivautui lapsena peltoon. Hallan ja sateen pelko jättivät jäljen maanviljelijän lapseen. Samoin jokavuotinen pakkokasvimaa, jonka joku muu lopulta kitki manaten leikeissä temmeltävän lapsen laiskuutta.

Ystävien neulomat villapaidat ovat upeita, mutta käsitellyinkin villa saa ihoni kutiamaan. Liekö tässäkin taustalla lapsuuskokemus 1960-luvulta, villasukkahousupakko.

Lapsellisia syitä tai ei, tiedän saavani voimaa ties mistä asioista eli omannäköisestä elämästä. Toivon, että en olisi kirjoittanut tuota käsitettä nettiselaimen hakuun. Nyt yritän pyyhkiä silmistäni otsikon viidestä vinkistä omanäköiseen elämään.

Ei eletä saadaksemme hyviä arvioita muilta, vaan elääksemme niin, että voimme hyvin.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.