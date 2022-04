Millainen on maailma, jossa lapsi ei voi pitää tarvitsemaansa haaveilutaukoa, kysyy Aamulehden toimittaja Tiia Lesonen.

Pahoitteluni, jos pilaan nyt joltain hyvän pilan: Tänään on aprillipäivä, huhtikuun ensimmäinen. Sen varmasti tiesikin suurin osa lukijoista.

Mutta kuka tietää mikä päivä on huomenna, 2. huhtikuuta? Lauantaina vietetään YK:n julistamaa autismitietoisuuden päivää. Tänä vuonna sen teemana on mielen hyvinvoinnin tukeminen. Autismi ei ole mielenterveyden häiriö, vaikka menneinä aikoina moni diagnosoitiinkin niin. Mielenterveyden hoitamiseen on hyvä kiinnittää huomiota etenkin, kun elämässä on valmiiksi jo haasteita.

Autismikirjon häiriö -diagnoosin alle on nykyään koottu aiemmin erilliset diagnoosit: lapsuusiän autismi, Aspergerin oireyhtymä, disintegratiivinen kehityshäiriö ja epätyypillinen autismi. Oli diagnoosi lavea tai suppea, se on vain lääketieteellinen määritelmä, joka ei kerro yksilöstä paljoakaan.

Diagnosoinnin kehittymisestä huolimatta toisinaan käy yhä niin, että diagnoosin saa vasta aikuisena. Englantilainen muusikko Stephen Hilton sai kuulla omastaan marraskuussa, kun oli osallistunut tutkimuksiin poikansa diagnosoinnin yhteydessä. Asia tuli julki hänen vaimonsa Laura Cleryn videoblogista. Parin hämmennys oli valtava. Hilton oli ajatellut olevansa vain hieman erikoinen persoona.

Kannattaa miettiä, onko itse valmistautunut kohtaamaan omassa arjessa autismin kirjon lapsia, tai ylipäätään ihmisiä, jotka eivät aina käyttäydy tai kommunikoi kuten muut.

Ruma esimerkki on tältä viikolta, kun kanadalainen Kismutt Rescue -löytökoiratarha tiedotti, ettei se enää luovuta koiria autististen lasten perheille. Päätös juonsi kahdesta eri tapahtumasta yli kymmenen vuotta sitten. Niissä autistinen lapsi oli satuttanut koiraa. Asia nousi julkisuuteen, kun televisioyhtiö CBC kertoi perheestä, jolle tarha ei luovuttanut koiraa lapsen autismin vuoksi. Koiratarhan tiedotteessa kaikki autistiset lapset leimattiin vaarallisiksi, mutta pian Twitter-ketjut täyttyivät tarinoista, joissa lemmikki on autistilapsen tärkein ystävä.

Jokaisella ihmisellä on omat haasteensa, ja esimerkiksi ääniherkkyys on myös päiväkohtaista. Autistisen kummityttöni mukaan koulussa aikuinen voi väittää, ettei ääni ole kova eikä kuulosuojaimia tarvita, vaikka lapsi on kokenut äänet sillä hetkellä liian kuormittaviksi. Joskus hän on on pyytänyt haaveilutaukoa, kun kuormitus käy liian suureksi, mutta sai vastaukseksi ”pitää vaan jaksaa”. Millainen on maailma, jossa lapsi ei tarvitessaan voi ottaa pientä aikalisää?

10-vuotiaan autistisen pojan äiti Kate Swenson kertoi Finding Cooper’s Voice -blogissaan vapaasti suomennettuna näin: ”Hän on avannut silmäni maailmalle ympärilläni. Näen hyvää joka puolella. Ja näen pahaa. Ihmiset, meillä on vaihtoehtoja. Minä valitsen kiltteyden, kaikessa mitä ikinä teen. Ja lapsistani tulee samanlaisia.”

Kiltteys. Se jos mikä hoitaa mielenterveyttä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.