Suomalaisista aikuisista 11 prosentilla on heikko lukutaito. Yhteiskunnan digitalisaatio lisää entisestään lukutaidon merkitystä.

Mitä luit viimeksi? Oliko se kirja, lehtijuttu vai jokin viesti?

Lukemisen tärkeydestä puhutaan paljon, eikä se ole turhaa. Lukutaito on kansalaistaito, jota tarvitaan modernissa yhteiskunnassa elämässä selviytymiseen.

Tällä viikolla 4.–10. huhtikuuta vietetään Valtakunnallista lukuviikkoa. Teemana on lukemalla parempi maailma.

Lukuviikko korostaa lukutaidon yhteiskunnallista merkitystä globaalista näkökulmasta. Lukutaito on kansalaistaito, joka ehkäisee syrjäytymistä ja mahdollistaa aktiivisen osallisuuden yhteiskuntaan.

Suomen YK-liitto kertoo, että maailmassa arviolta 750 miljoonaa aikuista ei osaa lukea, kaksi kolmasosaa heistä on naisia. 15–24-vuotiaista osaa lukea noin 91 prosenttia, mutta lukutaidossa on suuria alueellisia eroja. Koulunkäynnin ja lukutaidon aste on matala erityisesti Saharan eteläpuoleisen Afrikan maissa.

Oppivelvollisuudesta ja hyvistä koulutusmahdollisuuksista huolimatta Suomessakin on ongelmia. Suomalaisista aikuisista 11 prosentilla on heikko lukutaito, kerrotaan lukutaitoviikon nettisivuilla.

Kouluikäisen sosioekonominen tausta vaikuttaa lukutaitoon. 2010-luvulla sen vaikutus on kasvanut ja suurin kasvu heikosti lukevien määrässä on tapahtunut alimmissa sosioekonomisissa ryhmissä.

Meille lukutaitoisille peräkkäin olevien kirjaimien runsaus ei ole ongelma vaan ilo, siksi on joskus vaikea huomata niitä, joille kirjaimet ovat sekamelskaa.

Yhteiskunnan digitalisaatio lisää entisestään lukutaidon merkitystä. Kun palveluja saa vain sähköisesti, on osattava lukea – ja ymmärtää lukemansa.

Paula Saikkonen ja Anne Kouvonen kirjoittavat THL:n blogissa, että digisyrjäytyminen ei aina johdu digitaitojen puutteesta, vaan heikko kotimaisen kielen taito vaikeuttaa sähköistä asiointia. Osalla koulutuksesta pudonneista nuorista on heikko lukutaito, ja viranomaiskielen ymmärtäminen saattaa olla siksi vaikeaa. Ikäihmisten sähköistä asiointia voivat haitata heikentynyt näkö, muistisairaus tai muut terveysongelmat, he kirjoittavat.

Lukeminen harrastuksena on vähentynyt. Lukukeskuksen 2020 julkaiseman selvityksen mukaan Vuonna 2017 suomalaisista 13 prosenttia oli lukenut vähintään kymmenen kirjaa viimeisen puolen vuoden aikana, kun vuonna 2002 aktiivilukijoita oli noin 25 prosenttia.

Vähäinen lukeminen näkyy luetun ymmärtämistä mittaavissa tutkimuksissa lukutaidon heikkenemisenä.

Lukemisesta on kiistatta hyötyä, mutta siitä saa myös paljon huvia ja elämyksiä. Minä luen lukemisen hyväksi puoleksi myös mielikuvituksen vapauden ja etäännyttämisen. Ahdistava kirjassa ei ole minulle yhtä ahdistavaa kuin elokuvassa tai tv-sarjassa. Eikä mielikuvieni Hercule Poirot ole ollenkaan kuin David Suchet tai Kenneth Branagh.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.