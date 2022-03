Mitä hyvää on Robloxissa?

Parhaimmillaan kännykällä pelaaminen voi olla ajan viettämistä sellaisten kavereiden kanssa, jotka etäisyyden takia ovat muuten ulottumattomissa, kirjoittaa Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö Jutta Högmander.

Aamulehti

Ruutuaika, tuo jokaisen vanhemman koetinkivi. Selvää on, että liika kännykän tuijottaminen ei ole lapselle hyväksi, mutta onko sillä väliä, mitä kännykällä tekee?

Ruutuajan säätely on teknisesti helppoa. Kännykän käyttöä voi rajoittaa esimerkiksi ruutuaikasovelluksilla, joissa aikuinen määrittelee, kuinka kauan lapsi voi kännykkää ja sen eri sovelluksia käyttää.

Hauskuus alkaa sen jälkeen, kun ruutuaika on kulutettu loppuun. Sitten alkaa kiivas neuvotteluprosessi, jossa anellaan lisäaikaa erilaisiin syihin vetoamalla. Ainakin meidän perheemme alakoululaisten yleisin neuvotteluyritys on se, että kännykällä halutaan tehdä asioita yhdessä kaverin kanssa.

Kasarilla ja ysärillä kokoonnuttiin fyysisesti samaan paikkaan pelaamaan Nintendoa. Nyt pikkukoululaiset pelaavat kännyköillään samaa peliä, vaikka olisivat fyysisesti eri puolilla kaupunkia tai Suomea. Jotkin pelit, kuten Pokemon Go, yhdistävät sekä fyysistä että virtuaalista yhdessäoloa, kun pokemoneja keräännytään ottamaan kiinni sekä paikan päällä että kutsuen kauempana olevia kavereita mukaan etäpasseilla.

Parhaimmillaan pelaaminen voi olla ajan viettämistä sellaisten kavereiden kanssa, jotka etäisyyden takia ovat muuten ulottumattomissa. Tietokoneellahan vastaavaa on tehty jo vuosikymmeniä. Kännykät tuovat yhdessä pelattavat pelit vielä helpommin kaikkien ulottuville.

Esimerkiksi Robloxissa on useita eri pelejä, joissa voi seikkailla virtuaalimaailmassa yhdessä ystävien (ja muiden samaa peliä pelaavien) kanssa. Adopt Me:ssä hoidetaan ja vaihdellaan lemmikkejä, Brookhavenissa elellään virtuaalikaupungissa ja Running Head Escapessa juostaan jättiläismäisten irtopäiden (!) keskellä.

Kouluikäiset eivät saisi viettää aikaa ruudun ääressä yli kahta tuntia päivässä. Suositukselle on syynsä. Lapsi ei itse osaa säädellä kännykän käyttöä ja pelaamista. Siihen tarvitaan aikuisen – ja yhteispelien kohdalla aikuisten – apua.

Välillä on hyvä laittaa kännykkä jäähylle ja käydä hakemassa ulos niitä kadun toisella puolen asuvia kavereita, lukea kirjaa tai puuhata jotakin yhdessä perheen kanssa.

Esimerkilläkin on väliä. Jos itse on koko ajan kiinni omassa puhelimessaan, on vaikea vakuuttaa lasta siitä, että kännykän käyttöä pitäisi rajoittaa. Ehkä pitäisi asentaa lasten kännyköihin vanhempien ruutuaikaa rajoittavat sovellukset.

Kirjoittaja on Aamulehden uusien yleisöjen päällikkö.