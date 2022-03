On vaikea uskoa, että tulevan asuinalueen asemakaavasta valitettaisiin hallinto-oikeuteen sillä perusteella, että puita aiotaan säilyttää liikaa.

Mahtaako historia tuntea yhtään tapausta, jossa kaupunki tai kunta olisi päättänyt istuttaa puita tai säästää metsäalueen, ja kansalaiset olisivat asettuneet kiivaasti vastustamaan päätöstä?

Tämä tuli mieleen, kun luin Helsingin Sanomista juttua siitä, kuinka Pariisissa aiotaan istuttaa keskustaan ja sen läheisyyteen neljän vuoden aikana 170 000 uutta puuta. Puiden avulla lievitetään helleaaltojen sietämättömiä vaikutuksia sekä esimerkiksi sidotaan rankkasateita ja puhdistetaan ilmaa.

Puita katujen varressa istuttanut metsuri kertoi toimittajalle, että istutuspuuhia on lähes yksinomaan kiitelty: ”Harvoinpa kukaan valittaa siitä, että on puita.”

Lisäksi Pariisin suunnitelmiin kuuluu, että olemassa olevien puiden hakkaaminen tehdään kalliimmaksi ja rakennusprojektit suunnitellaan mieluummin puiden ympärille kuin niin, että rakentaminen aloitetaan kaatamalla tontilta puut pois.

Kun omaan naapurustooni rakennettiin uusi asuinalue, vaikeinta oli kestää paikalla sijainneen metsän tuho. Se oli ollut paikka, jossa tunsin jokaisen polun, vanhat kuuset ja muurahaispesät. Paikka, jossa pystyi hengittämään, häly hiljeni ja mieleen alkoi tulla uusia ajatuksia.

Nyt metsästä on jäljellä enää suikale. Polkujen labyrintista on jäljellä yksi polku, jossa vastaantulijat väistelevät toisiaan. Siellä missä valo ennen siivilöityi lempeästi kuusten oksien lomasta sammalmättäille, on nyt vatukkoa, paahdetta ja sateen jälkeen lätäköitä ja mutaa.

Tiedän, että on itsekästä ajatella, että metsä olisi pitänyt säilyttää siksi, että se oli minulle – ja poluista päätellen joillekin muillekin – tärkeä. Ymmärrän, että kasvavalla kaupunkiseudulla tarvitaan lisää taloja, ja jos haluaa asua kivalla alueella lähellä isoa kaupunkia, pitää varautua siihen, että muutkin haluavat.

Mietin kuitenkin, voitaisiinko alueiden suunnittelussa Pariisin tapaan ajatella tarkemmin puita. Voitaisiinko säästää niin paljon luontoa kuin suinkin ja ehkä jättää syvimmälle metsään sukeltavat talot rakentamatta? Voisiko kaavaan merkitty yhteisöllinen leikki- ja pelialue ollakin tasaisen kentän sijaan edes osittain metsikkö?

Vanhemmiten ihmisen pitäisi alkaa viisastua ja mahdollisesti myös vaurastua. Pitäisi osata sijoittaa järkevästi ja kartuttaa vanhuudenturvaa.

Hakkuuaukealla kannon nokassa istuessa ajattelin, että kai sitä saa halutessaan toisinkin toimia. Virallinen suunnitelmani kyllä on, että aion ostaa sijoitusasuntoja. Jätän vain kertomatta, kenelle ne ovat.

Hömötiaisille.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.