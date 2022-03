Nokian Renkaat on perinteikäs ja merkittävä pirkanmaalainen yritys. Ihmisillä on lupa odottaa siltä avoimuutta vaikeissakin asioissa, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Riina Nevalainen.

Aamulehti

Venäjällä toimivat länsimaiset yritykset ovat joutuneet viime viikkoina tekemään kovia päätöksiä bisneksen ja moraalisesti oikean toiminnan välillä. Moni yritys linjasi nopeasti lopettavansa liiketoimintansa Venäjällä sen jälkeen, kun Vladimir Putin oli päättänyt hyökätä Ukrainaan.

Nokian Renkaille Venäjän kysymys on osoittautunut keskimääräistä vaikeammaksi. Se on ymmärrettävää, sillä suomalaisen pörssiyhtiön rengastuotannosta iso osa tehdään Pietarin lähellä sijaitsevassa Vsevolozhskin tehtaassa. Vuonna 2005 toimintansa aloittanut moderni rengastehdas oli kallis investointi ja hyvin merkittävä osa yhtiön tuotantorakennetta. Samaan aikaan on kuitenkin selvää, että bisneksen tekeminen Venäjällä on kyseenalaista.

Itse asiassa Nokian Renkaat teki jo kaksi vuotta sitten päätöksen Venäjän ja Yhdysvaltain tehtaiden määräaikaisesta sulkemisesta. Se tapahtui maaliskuussa 2020 koronavirusepidemian alkuvaiheessa. Venäjän hyökkäys seurauksineen on kuitenkin vielä aivan eri mittakaavan kysymys. Vaikka kaikki toivovat nopeaa rauhaa Ukrainaan ja jännitteiden lientymistä, kovin realistisilta toiveet eivät vaikuta. Nopeita ratkaisuja ei siis ole luvassa.

Nokian Renkaat teki päätöksen Venäjän tehdasinvestoinnista pitkäaikaisen toimitusjohtajansa Kim Granin kaudella. Yhtiö näki Venäjällä potentiaalia kuten moni muukin suomalaisyritys. Granin jälkeen toimitusjohtaja on ehtinyt vaihtua monta kertaa ja panostuksia Venäjän liiketoimintaan on jatkettu. Tiistaina yhtiö tiedotti, ettei aio enää investoida Venäjälle.

Nykyisen toimitusjohtajan Jukka Moision kausi ei ole ollut helppo. Ensin epävarmuutta toi korona, nyt sota ja sen seuraukset. Kaikesta päätellen Nokian Renkaissa tehdään tällä hetkellä paljon töitä tilanteen eteen. Ongelmana kuitenkin on, että suurelle yleisölle välittyy yhtiöstä kylmä ja kova kuva. Viestintä on ollut niukkaa ja pakotettua. Ilmiöön kuuluu, että haastatteluita ei juuri anneta, lukuisista pyynnöistä huolimatta. Vasta tiistaina yhtiö julkaisi verkkosivuillaan ensimmäisen tiedotteen, jossa kerrottiin edes jotain.

Kriisiviestinnässä on kaksi tärkeää asiaa, avoimuus ja nopeus. Jos jompikumpi sakkaa, nykyisessä salamannopeassa someajassa tieto kyllä korvataan huhuilla ja spekulaatioilla. Esimerkiksi viime viikonloppuna yhtiön julkisuuskuva sai ison kolauksen, kun julkisuudessa kerrottiin Nokian Renkaiden analyytikkopuhelun sisällöstä. Myöhemmin kävi ilmi, että tiedot bisnesvaikutuksista Venäjällä olivat toisen käden arvioita – eivät yhtiön itsensä tekemiä. Silti vahinko oli jo tapahtunut. Merkittävin syy siihen oli, että yhtiö antoi muiden puhua sen puolesta.

Pahasti näyttääkin siltä, että vaikenemisella yhtiö ajaa itsensä entistäkin hankalampaan tilanteeseen. Suomessa ja muuallakin länsimaissa Venäjän toiminta rikkoo niin vahvasti ihmisten oikeustajua, että Nokian Renkaiden kannattaisi nyt harkita avointa ja jopa nöyrää tiedotuslinjaa vaikeistakin asioista. Asiakkaiden ja sidosryhmien olisi helpompi ymmärtää kokonaisuutta, jos yhtiö kertoisi siitä.

Perinteikäs Nokian Renkaat on yksi Pirkanmaan suurimmista yrityksistä ja monen pirkanmaalaisen työnantaja. Renkaiden tuotekehitys Nokialla on maailmanluokkaa. Konserniin kuuluu myös Vianor-ketju, joka myy renkaita. Ihmiset kyllä arvostavat yhtiötä, jos yhtiö itse antaa siihen mahdollisuuden omalla toiminnallaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.