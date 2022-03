Tampereen uusi Nokia-areena on huikea elämyskeskus, mutta yksityiskohdissa olisi vielä pientä viilattavaa. Aamulehden liven ja kuvan päällikkö Tuukka Välimäki antaa kiekkoillalle 5 ruusua ja 5 risua.

Kävimme viime viikolla perheen kanssa ensimmäistä kertaa jääkiekko-ottelussa Tampereen uudella Nokia-areenalla.

Kokemus oli mahtava, enkä epäile hetkeäkään, etteikö Nokia-areena olisi Euroopan modernein ja hienoin jääkiekkohalli. Yksityiskohdissa olisi kuitenkin vielä pientä viilattavaa.

Ensin ruusut:

1. Bussilla pääsi peliin kätevästi. Tapparan ja Ilveksen otteluliput sisältävät matkaoikeuden Nyssen busseissa ja ratikoissa. Lipun viivakoodia piti vain näyttää laitteelle kyytiin noustessa.

2. Sisäänpääsy toimi mutkattomasti. Turvatarkastus ja lipun skannaus onnistuivat hetkessä. Katsomon eri osien sisäänkäynnit on merkitty hyvin, joten oma paikka löytyy helposti.

3. Itse ”malja” eli kaukalo ja sitä ympäröivä katsomo on huikea urheiluareena. Vaikka se on iso, tunnelma on jyrkkien yläkatsomoiden ansiosta sopivan tiivis.

4. Tekniikka on valjastettu upeasti kiekkoshow’n palvelukseen. Kun valot ennen pelin alkua pimenivät, AC/DC:n Thunderstruck kajahti soimaan ja efektit säkenöivät kaukalon ja katsomoiden led-pinnoilla, kylmät väreet juoksivat pitkin selkää. Mediakuution valtavalta näytöltä sai herkutella uusinnat maaleista, ja sieltä näki myös, kuka onnekas voitti milloin missäkin arvonnassa.

5. Ruokaa on moneen lähtöön. On hienoa, että areenalta saa tamperelaisia perinneherkkuja mustastamakkarasta siipiin ja Abu Fuadin kebabiin. Me päädyimme tylsästi ostamaan lapsille ranskalaiset, mutta ne olivat yllättävän isot ja maukkaat.

Sitten risut:

1. AreenaN käytävillä on paikoin ahdasta, kun yleisöä on yli 10 000. Täytyi tunkea ihmisten ohi, pyydellä anteeksi ja pitää viisivuotiaan hupusta kiinni, jotta hän ei katoaisi väenpaljouteen. Voisiko tilaratkaisuilla jotenkin lisätä väljyyttä ruuhkaisimpiin kohtiin?

2. Miesten vessassa odotti erätauolla ikävä yllätys. Vessakoppeja oli kolme ja niihin pitkä jono. Pisuaareja oli pitkät rivit, mutta pikkupojille ne olivat liian korkealla. Koska lapset joivat limsaa, erätauot kuluivat rattoisasti vessassa jonottaessa. Olisiko muutamia pisuaareja mahdollista saada lasten korkeudelle?

3. Vessojen vesihanat toimivat automaattisesti, ja vesi oli tulikuumaa. En tiedä, olisiko lämpötilaa voinut säätää jotenkin. Löysimme yhden hanan, josta sai kylmää vettä juomapulloon, mutta sitä ei ollut merkitty mitenkään.

4. Ruokapisteiden lähistöllä oli niukasti pöytiä ainakin B-katsomon puolella. Laskutilaa ei tahtonut löytyä, ja siinä sitä tasapainoiltiin ruokakippojen, mukien ja pillimehujen kanssa. Myös muovimukien palautuspisteitä saisi olla enemmän.

5. Kun lähdimme kotiin, bussi oli linja-autoaseman kohdalla niin täynnä, että sisään ei enää mahtunut. Seuraavaan bussiin pääsimme, mutta ahdasta oli. Voisiko Nysse harkita peli-illoille lisävuoroja?

Kirjoittaja on Aamulehden liven ja kuvan päällikkö.