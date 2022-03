Sijoittaja miettii, kannattaako nyt ostaa osakkeita vai juosta nopeasti pakoon

Osakemarkkinoilla saman asian voi nähdä täysin päinvastoin, ja vieläpä perustellusti.

Pörssissä on kahden vuoden aikana tapahtunut dramaattisempia muutoksia kuin kukaan olisi arvannut. Ja yllätykset vain jatkuvat.

Kymmenen vuotta osakesijoittajia hellittiin lähes jatkuvalla myötätuulella. Sitten alkoi syntyä myrskyjä joka lähtöön.

Ensin iski korona. Helsingin pörssissä osakkeet romahtivat yli kolmanneksen maaliskuussa 2020. Toipuminen oli nopeaa, sillä jo vuoden loppupuolella kuilu oli kurottu umpeen, ja viime vuoden syyskuussa Helsingin pörssin indeksi (OMX Helsinki) oli huomattavasti ylempänä kuin ennen koronaa, vaikka tauti on yhä täällä.

Syksyllä alkoi kuitenkin hintojen poukkoilu, kun sijoittajat pelästyivät inflaatiota, korkojen nousua ja keskuspankkien elvytyksen loppumista. Tammikuussa kurssit hermoilivat kunnolla, mutta varsinainen pommi oli vasta tulossa. Venäjän törkeä hyökkäys Ukrainaan oli valtava shokki koko maailmalle, ja arvatenkin pörssit sukelsivat. Huomionarvoista kuitenkin on, että kurssilasku oli pienempi kuin koronan alkaessa.

Toistaiseksi on riittänyt uskoa, että sodan vaikutukset saadaan pidettyä jotenkin hallinnassa. Tosin kukaan ei tiedä, miten kaikki kehittyy. Pelissä on pakotteiden ja vastapakotteiden kautta koko maailman ruokahuolto ja etenkin Euroopan energiapaletti.

Moni uusi sijoittaja on voinut pelästyä, mihin tuli ryhdyttyä, kun osakepotin arvo keikkuu pahimmillaan päivittäin kuin jojo. Kukaan ei voi varmuudella sanoa, mikä on sijoittajalle järkevintä tällaisissa tilanteissa. Vanha yleisneuvo on, että tappiolla ei kannata myydä, jos ei ole pakko. Edellyttäen, että yritys on hyvä. Huonoista kannattaa luopua nopeasti.

Jokaisen kannattaa myös miettiä, milloin mahdollisia osakerahojaan tarvitsee. Jos raha pitää saada nopeasti lähiaikoina, ei varmaankaan kannata ostaa yksittäisen firman osakkeita. Jos taas on aikonut alkaa säästää kauas tulevaisuuteen, on tilanne toinen.

Viiden tai kymmenen vuoden päästä maailma on yleensä eri mallilla kuin juuri nyt. Jos ostaa osakkeita tasaisin väliajoin, osuu kohdalle aina hyviä ja huonoja kausia. Kriisien aikaan osakkeita voi saada edullisesti.

Pörssin erityispiirre on, että saman asian voi nähdä täysin päinvastoin. Siinä missä toinen näkee oston paikan, toinen haluaa juosta pakoon. Tammikuun lopussa, siis ennen Venäjän hyökkäystä, pisti silmään kahden arvostetun asiantuntijan näkemykset. Nordean päästrategi Antti Saari kertoi pankin viikkoraportissa, että pörssikurssien lasku oli ylimitoitettu, ja pyysi painottamaan etenkin Pohjois-Amerikan markkinoita. Vain paria päivää aikaisemmin kuuluisa brittisijoittaja, sijoitusyhtiö GMO:n perustajiin kuuluva Jeremy Grantham arvioi, että Yhdysvaltojen markkinat ovat vuosisadan neljännessä superkuplassa. Hän arvioi jopa kymmenien prosenttien pudotusta.

Ilma on täynnä kysymyksiä, mutta vähän vastauksia. Laajeneeko sota vai loppuuko se milloin? Miten käy maailman talouskasvun, entä yksittäisen yrityksen? Varmaa on vain, että mikään ei palaa ennallaan. Hyvät vaihtoehdot ovat hakusessa.

Yrityselämällä on kuitenkin geeneissä taito selviytyä - tavalla tai toisella.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.