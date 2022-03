Venäjälle tai Valko-Venäjälle ei matkusteta eikä etätyöskentely näistä maista ole mahdollista, kirjoittaa Tampereen yliopiston rehtori Mari Walls kolumnissaan.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan 24. helmikuuta käynnisti nopeasti kansainväliset pakotteet ja sotaa pakenevien auttamisen. Tilanne koskettaa monin tavoin myös yliopistoyhteisössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on suosittanut pidättäytymään kaikesta korkeakoulu- ja tiedeyhteistyöstä Venäjällä ja Valko-Venäjällä olevien kumppaniorganisaatioiden ja instituutioiden kanssa. Kuten muutkin korkeakoulut, Tampereen yliopisto noudattaa ministeriön linjausta. Tämä tarkoittaa, että tutkimus-, koulutus- ja muut yhteistyöhankkeet jäädytetään eikä uusia hankkeita käynnistetä.

Venäjälle tai Valko-Venäjälle ei matkusteta eikä etätyöskentely näistä maista ole mahdollista. Ainakaan kevään ja ensi lukuvuoden hauissa ei myöskään tarjota vaihto-opiskelupaikkoja Venäjälle, ja Venäjällä olevat vaihto-opiskelijat on kutsuttu takaisin Suomeen.

Tampereen yliopisto on monikulttuurinen työ- ja opiskeluyhteisö ja haluamme sen sellaisena säilyttää. Moninaisuus on yksi yliopiston arvoista. Minkäänlainen turvattomuuden levittäminen, häirintä ja syrjintä kansallisuuteen tai muuhun liittyen ei ole yliopistossamme sallittua. On erittäin tärkeää varmistaa turvallinen työskentelyilmapiiri kaikille yhteisömme jäsenille.

Suomalaisiin yliopistoihin on voinut ja voi jatkossakin hakeutua tutkijaksi, opettajaksi ja opiskelijaksi kansalaisuudesta riippumatta. Tampereen yliopistossa voimassa olevat työsuhteet jatkuvat normaalisti. Palkan maksamista varten työntekijällä on oltava suomalainen pankkitili, sillä rahaliikenne Venäjälle ja Valko-Venäjälle ei ole mahdollista.

Ukrainan sotaa pakenevaa akateemista yhteisöä tukeakseen Tampereen yliopisto on päättänyt avata väitöskirjatyön jälkeisiä nuoren tutkijan postdoc-paikkoja ukrainalaisille tutkijoille eri tieteenaloilta. Lisäksi valmistelemme stipendiohjelman kautta ukrainalaisille opiskelijoille opiskelumahdollisuuksia erillisten opintojen suorittamiseen yliopistossa.

Yliopisto on mukana suomalaisten yksituumaisessa linjassa tukemassa ukrainalaisia, ja yhteisössämme on paljon halua ja osaamista auttamiseen. Jotta apu kanavoituu oikein, teemme yhteistyötä Tampereen kaupungin, viranomaisten ja muiden yhteisöjen kanssa.

Tampereen yliopistona toimiva Tampereen korkeakoulusäätiö – jonka tehtävänä on myös kansainvälisen tutkimus- ja koulutusyhteistyön vahvistaminen ja sivistyksen vaaliminen – on antanut lahjoituksen Suomen Punaisen Ristin ja Suomen Unicefin kautta Ukrainan sodan uhrien auttamiseksi.

Haastamme yhteisömme jäsenet ja laajan alumniemme joukon mukaan auttamaan ja tukemaan ukrainalaisia.

Mari Walls

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston rehtori.