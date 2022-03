On häpeä, ettemme kykene ajattelemaan kaukaista sotaa: ihmiset pelastavat ensin itsensä ja sitten naapurinsa – miten käy niiden, joita kukaan ei tunne?

Sotauutisointi hämmentää. Yhteisymmärryksellä on iso voima, ja länsimaiden kollektiivista tukea tarvitaan lähellä ja kaukana.

Luin muutamia Ukrainan sotaa koskevia mielipiteitä CNN-uutiskanavan sivuilta, ja ne herättivät ajattelemaan yleensä sotaa toisesta näkökulmasta.

Ensin silmiini osui mielipidekirjoitus, jossa otettiin kantaa ”naapuriperheen” suojelemiseksi. Kirjoituksessa tuotiin esiin realistisesti se, että meidän tulee suojella lähimpiä ihmisiä. Tällaisessa kirjoituksessa ei ole kyse ihmisten asettamisesta eriarvoiseen asemaan. Ihmiset pelastavat aina ensin itsensä ja sitten naapurinsa, jonka he tuntevat: kun joku on läheinen tai lähellä, on helpompi ymmärtää juuri heidän kohtaamaansa kipua ja kärsimystä.

Mutta miten käy niille, joita kukaan ei tunne? Heidän tuskaansa on vaikeampi ymmärtää.

Kun sota Ukrainassa alkoi, länsimaiset yhteisöt kokivat vastuun tukea lähempänä omaa kansaansa eläviä ihmisiä kuin muita. Nämä tunteet ovat normaaleja ihmisten käyttäytymistapoja, jotka kumpuavat aiemmista kokemuksista ja auttavat ymmärtämään kokemusperäisiä näkemyksiä.

Kansainvälinen poliittinen filosofia auttaa ymmärtämään ensin kansalliset edut ja arvot, jotka ovat muotoutuneet realistisen ajattelutavan mukaan ja ovat siten sallittuja. Jos samaa ajattelutapaa käytetään esimerkiksi työpaikkarekrytoinnissa, silloin se on toimintatapana väärä; omia tai läheisiä ei saa suosia. Teoria on siis aika ristiriitainen käsiteltäväksi.

Maailmalla arvostetaan sitä, miten EU tukee ja suojelee ukrainalaisia.

Vapaaehtoiset auttavat Ukrainasta tulleita pakolaisia Puolassa Poznanin rautatieasemalla 15.3.2022.

Tällaista vahvaa tukea tarvitaan myös syyrialaisten ja afgaanien suojelemiseksi. Kyse on tukea antavien maiden voimasta ja kapasiteetista, ja tätä EU tarkoittaa ukrainalaisille. Kansakunnan täyden tuen antaminen sodan aikana riippuu halusta, kyvystä, omista eduista ja olosuhteiden vaikutuksesta. Tämä seurausten aikavaikutus on vierekkäisten kansakuntien välillä vahva. Halu tukemiseen on korkeampi kuin kauempana sijaitsevien maiden tukeminen. Sellainen ei ole tekopyhää toimintaa, vaan realismia.

On totta ja valitettavaa, että kriisin sattuessa Euroopan ulkopuolella monet alueen maat eivät omaksu sellaista asennetta, jota eurooppalaiset nyt osoittavat suojellakseen ukrainalaisia. Syynä tähän on se, että kansainvälisen politiikan mallit on kuvattu sellaisella tavalla, että ne eivät luo sitovia velvoitteita. Suojelun tarjoamiseen tarvitsee valtaa ja geopoliittista yhtenäisyyttä, ja se yksinkertaisesti puuttuu maailman köyhimmiltä mailta.

Ei auta, vaikka näillä mailla olisi osoittaa moraalista empatiaa ensin omille uhreille realismiteorian perustella, mutta niillä ei vain ole varaa eikä voimia laajaan auttamiseen.

Nämä ovat syitä, jotka johtavat epäoikeudenmukaisiin tilanteisiin.

Nykyretoriikan mukaan voidaan kysyä, miksi kukaan ei korota ääntä esimerkiksi syyrialaisten, afgaanien ja rohingalaisten puolesta? Näihin kysymyksiin ei ole suoria vastauksia. On kuitenkin häpeä, että emme kykene ajattelemaan sotaa missä tahansa maassa ja tuomitsemaan sotaa sinällään epäoikeudenmukaisena toimintana. Yhteisymmärryksellä on iso voima ja länsimaiden kollektiivista tukea tarvitaan sotaa vastaan, lähellä ja kaukana.

CNN kirjoitti myös, että Ukrainaan rajalta pelastetaan ensisijaisesti valkoisia ja ’sivistyneitä’ ihmisiä pois Ukrainaista. Sivistymättömät maahanmuuttajat – joka jo terminä on pelottavaa – jäävät toiseksi eurooppalaisten maahanmuuttajien rinnalla. En tiedä, miten kriisin aikana toimitaan, oikeudenmukaisesti vai realistisen kohtelun perusteella?

Poliittiset laskelmani ja moraalinen harkintani sanovat, että inhimillisyyden ja puolueettomuuden periaatteet jätetään tässä Ukrainan sodassa huomiotta. Meidän on luotava yhteinen ja tasa-arvoinen käsitys oikeudenmukaisuudesta. Jos tähän emme pysty, emme voi välttyä ristiriidalta, joka syntyy realistisen ajatusretoriikan perusteluista.

Kun puhutaan inklusiivisesta yhteiskunnasta, jossa kunnioitetaan vähemmistöjen oikeuksia ja ihmisoikeuksia, onko sitten niin, että kriisin aikana kaikkia niitä koskevia kansainvälisiä sopimuksia ei tarvitse enää noudattaa?

Nafisa Yeasmin

Kirjoittaja on Lapin yliopiston tutkijatohtori, joka tutkii kansainvälistä politiikkaa ja suhteita sekä muuttoliikettä.