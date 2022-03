Muovijätettä on jo kaikkialla maailmassa. Nyt yritetään laatia kansainvälistä sopimusta muovijätteen vähentämisestä. Sitä voi olla lähes mahdotonta saada aikaa, mutta hyvä on, että edes yritetään.

Maailman muoviongelma on vakava, ja pahenee vuosi vuodelta. On arvioitu, että pelkästään merissä on noin viisi triljoonaa muovinkappaletta. Triljoona on miljardi miljardia. Se on käsittämättömän paljon muovia. Joka vuosi meriin päätyy yli kahdeksan miljoonaa tonnia muovia lisää.

Tämä on vain osa kaikesta siitä muovista, mitä maapallolla on. Muovia valmistetaan lisää koko ajan. Muovijätettä on kaikkialla. Se vaikuttaa elinympäristöihin, vaurioittaa ekosysteemejä ja ravintoketjuja sekä vahingoittaa ja tappaa eläimiä.

Pari viikkoa sitten lähes 200 maailman maata sopi neuvottelujen aloittamisesta siitä, että aikaan saadaan kansainvälinen sopimus muovijätteen vähentämisestä kaikkialla maailmassa. ”Muovikriisin” ratkaisemiseksi on ensin tarkoitus rakentaa alustava suunnitelma muovijätteen vähentämiseksi.

Tavoite on kunnianhimoinen. Paljon kokemusta on siitä, että maailmanlaajuisten sopimusten solmiminen on äärimmäisen vaikeaa. Ilmastonmuutoksen hidastamiseksi tarkoitettuja kansainvälisiä sopimuksia on hierottu vuosikymmeniä. Siitä huolimatta niissä on vielä paljon parantamisen varaa.

Ukrainan sodan myötä maailmassa eletään nyt suuren epävarmuuden aikaa. Kukaan ei tällä hetkellä tiedä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Sota on myös yksi osoitus siitä, että sopimuksilla tai niiden noudattamisella ei ole mitään merkitystä, kun valtapolitiikkaa tekevät häikäilemättömät ihmiset, joille ihmisarvolla tai ympäristöllä ei ole mitään merkitystä.

On kuitenkin erinomainen asia, että muovisopimusta yritetään saada aikaan. Kunnianhimoinen ei ole pelkästään sopimus itse, vaan myös aikataulu. Alustava sopimusluonnos pitäisi saada aikaan vuoteen 2024 mennessä.

On arvioitu, että yli kolmannes vuosittain tuotetusta muovista on kertakäyttöistä. Siksi on hyvä, että Suomessa aiotaan nyt toden teolla vähentää muovisten kertakäyttömukien ja muovisten elintarvikepakkausten kulutusta.

Tavoitetta edistetään Green deal -sopimuksella. Sopimuksen ovat allekirjoittaneet ympäristöministeriö, Elintarviketeollisuuden liitto, Matkailu- ja ravintola-alan etujärjestö Mara, Päivittäistavarakauppa ja Suomen pakkausyhdistys.

Sopimuksen taustalla on EU:n direktiivi, joka edellyttää, että jäsenmaat vähentävät muovimukien ja elintarvikepakkausten käyttöä vuoteen 2026 mennessä (AL 9.3.).

Vähentämistavoite koskee muun muassa kokonaan tai osittain muovista valmistettuja juomamukeja ja elintarvikepakkauksia, kolmioleipäpakkauksia ja yksittäin myytäviä jogurttipurkkeja. Lisäksi mukana ovat palvelutiskien salaattikipot ja ravintoloiden mukaan otettavien annosten pakkaukset.

