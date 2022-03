Ihmisen hätä on tarttuvampi tauti kuin koronavirus, eikä siltä voi suojautua hyvällä käsihygienialla tai maskeilla, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Elina Venttola.

Ukrainan ja ukrainalaisten tilanne koskettaa nyt ihmisiä laajalti, ja niin pitääkin olla. He kaipaavat tukea ja apua.

Olen itse todistanut sitä, kuinka ihmisen hätä on tarttuvampi tauti kuin koronavirus, eikä siltä voi suojautua hyvällä käsihygienialla tai maskeilla. Siksi ymmärrän suomalaisten tarpeen kantaa kortensa kekoon.

Olen ollut kuitenkin valtavan yllättynyt ihmisten omatoimisuudesta, sillä väki tuntuu olemaan valmista viemään avun perille vaikka itse. Jotta homma pysyisi parhaiten lapasessa, tässä kolme ajatusta ukrainalaisten auttamisesta.

1. Järki käteen. Monet järjestöt ovat tehneet kauan työtään, ja ne kyllä osaavat asiansa. Jos ne haluavat vaatteita tai tavaroita, niillä luultavasti on jo tarvittava verkosto toiveiden täyttämiseksi.

Ukrainalaisten tilanteessa järjestöt vaikuttavat kuitenkin juuri nyt uskomattoman hitailta ja kankeilta. Hädässä oleville ihmisille päivät epätietoisuudessa ovat pitkiä. Myös viranomaisrattaat pyörivät hitaasti: minkä ihmeen takia Maahanmuuttovirastolla kestää kaksi päivää kääntää tiedote tilapäisestä suojelusta englanniksi ja melkein viikko saada se ukrainaksi?

Vaikka toiminta on järjettömän kankeaa, ei lisätä järjestöjen työkuormaa liialla sooloilulla. Emme halua, että esimerkiksi Tampereen vastaanottokeskuksen ovenpieli muuttuu samanlaiseksi hylättyjen vaatteiden röykkiöksi, kuin Przemyślin järjestelykeskuksen piha Puolan ja Ukrainan rajalla.

2. Kukin tEkee sen, minkä voi. On hyvä muistaa sanat, jotka Puolassa suomalainen vapaaehtoinen lausui Aamulehdelle: "Se on heillä se suru, ja sen hetken itse on oltava vahva. Se ei ole minun itkuni.”

Heidän surunsa ei ole meidän, eikä tämän sanominen ole ilkeää vaan itsesuojelua.

Itseään ei kannata ajaa ahdinkoon miettimällä, miten voisi tehdä enemmän. Kukin auttaa sen minkä voi ja osaa. Joskus paras tuki on hiljainen hyväksyntä ihmiselle, joka on tullut sotaa pakoon Suomeen. Haluan myös muistuttaa, että sitä hyväksyntää tarvitsevat naiset, lapset ja myös miehet, jotka eivät terveydellisistä syistä pääse rintamalle.

3. Ihminen ihmiselle. Suomeen saapuvat pakolaiset ovat tavallisia ihmisiä, kuten mekin.

Jos olisin heidän sijassaan, arvostaisin kohtelua tasaveroisena. Sotaa pakoon tulevat voivat olla kokkeja, juristeja tai tilintarkastajia, jotka ovat ennen tätä eläneet ihan tavallista elämää. Yhtenä päivänä tulevaisuus lentää kuin tuhka tuuleen – mutta ylpeys ja itsekunnioitus ei.

He kaipaavat tukea, eivät voivottelua ja hyysäämistä. Muistetaan, että lähtökohtaisesti ihmiset haluavat tehdä tärkeät päätökset elämässään itse.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.