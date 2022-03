Joskus jään seuraamaan, kuinka kauan kohdetta myydään. Yksi esimerkki on iso rantatalo Tampereella, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Marjaana Karhunkorpi.

Asuntoilmoitusten seuraaminen tuottaa minulle jostain syystä verratonta hupia. Aamulehden Koti-liitteen tutkiminen ei jää koskaan väliin, vaikka asunnon vaihtaminen ei kävisi edes mielessä. Säännöllisestä asuntokyttäämisestä on toki ollut hyötyä silloin, kun olen etsinyt uutta kotia. Tarjouksen jättämistä helpottaa kummasti, kun on hajulla pyyntihinnoista.

Asuntosivustoilla pyörimisestä on koitunut muutakin etua. Törmäsin pari vuotta sitten digitaalisen asuntokaupan palveluun, jota rohkenin kokeilla viimeksi tekemässäni kaupassa. Äimistyin, miten sujuvasti kaikki rullasi. Kaupat onnistuivat yli odotusten ja säästin sievoisen summan välityspalkkiossa.

Toisinaan pysähdyn asuntoilmoituksen äärelle aprikoimaan, että voi, mitä on tapahtunut. Näin esimerkiksi silloin, kun myyntiin tulee uudehko ja selvästi itselle rakennettu omakotitalo. Esittelykuvista huokuu, miten tilojen suunnitteluun, varusteluun ja tyyliin on pantu rahan lisäksi koko sielu ja sydän. Muutama vuosi valmistumisen jälkeen pam! Ihana koti etsii uusia omistajia. Niin haikeaa ja surullista.

Miniasuntojen pohjapiirrosten hirvittely kuuluu rutiineihin. Huippu on kallis, suihkuton keskustakämppä, jossa peseydytään ilmeisesti bideesuihkun avulla lattiakaivon päällä kyykkien. Entäpä moderni, viistoseinäinen pikkukoti, jossa sänky pitää ahtaa jyrkkään koloon kuin sardiini purkkiin. Miten vuode pedataan? Miten sen alta imuroidaan? Suunnittelukukkien helmiin kuuluu myös olohuoneeseen sijoitettu siivouskaappi.

Joskus jään seuraamaan, kuinka kauan kohdetta myydään. Yksi esimerkki on iso rantatalo Tampereella. Sitä on kaupattu jo vuosia. Mikä on, ettei mene? Lenkkipolkuni kulki aikoinaan tuon uljaan rakennuksen ohi ja taidan tietää yhden vastauksen. Moottoritien äänet kantautuvat pihaan yötä päivää.

MYYNTI-ilmoituksissa näkee joskus hassun sanaparin ”remontoi mieleiseksesi”. No höh, kuka remontoisi joksikin muuksi kuin mieleisekseen? Tällainen asunto vaatii totaaliräjäytyksen, mikä on reilua ilmaista suorin sanankääntein.

Vielä sananen esittelykuvista. Niissä näkyy usein maljakoiden ja pippurimyllyjen lähikuvia. Keittiötasolla lojuu yrttihässäkkä tai pari rentoa sitruunaa. Saunan lauteille on aseteltu pyyhe, lyhty ja äitelä saippua. Mitä nämä kertovat mistään?

Onneksi laajakulmavillitys on historiaa. Siinä asuntoja esiteltiin kalansilmän kautta. Vääristyneellä kuvakulmalla yritettiin peittää tilojen ahtautta. Jäljelle jäi vain asunnosta kiinnostuneen pettymys, kun hän törmäsi näytöllä todellisuuteen.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.