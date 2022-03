”Sekä Venäjä että Ukraina olisivat mennyttä” – kävin jo vuonna 2015 Zaporižžjan ydinvoimalan äärellä ja sain kuulla, mihin hyökkäys sitä kohtaan johtaisi

Harvoin olen nähnyt mitään niin oudolla tavalla kammottavaa ja jotenkin epäinhimillisen uhkaavaa kuin 12. huhtikuuta vuonna 2015 Dneprin rannalla itäisessä Ukrainassa.

Joen toisella puolella puhisi ilmaan savua ja höyryä jättimäiseltä pedolta näyttävä kompleksi – Zaporižžjan ydinvoimala, Euroopan suurin sellainen.

Se on viisi kertaa Tšernobylin kokoinen suljettua laitos, oikeastaan kaupunki – voimalassa työskentelee 11 000 ihmistä ja ydinvoimalan ympärille on rakennettu 60 000 asukkaan kaupunki.

En halua edes kuvitella, millaisia taisteluja kaupungin valloittaminen vaati.

Olimme paikalla yhdessä valokuvaaja Emil Bobyrevin kanssa, molemmat yhtä järkyttyneitä. Mieleen nousi vain yksi ajatus, sama kuin nyt alkuviikolla, kun katselin kartoista, miten venäläiset etenevät pitkin Dnepriä kohti länttä.

Entä jos…

Tutkin tuolloin voimalan historiaa ja kävi ilmi, että Greenpeace oli jo varhain osoittanut huolensa siitä. Oli käynyt ilmi, että neuvostoliittolaiset eivät 1980-luvulla rakentaneetkaan voimalaa aivan niin paksusta betonista kuin oli kuviteltu.

Selvityksen mukaan yksi kauko-ohjattu Mig-hävittäjä pystyy läpäisemään ydinvoimalan seinämät ja samaan aikaan tuhoa, jota emme pysty edes kuvittelemaan.

Tällaisena Zaporižžjan ydinvoimala näyttäytyi harmaata taivasta vasten katsottuna Dneprin vastarannalta, Nikopolin kaupungista. Toimittaja Matti Kuusela ja kuvaaja Emil Bobyrev vierailivat paikalla huhtikuussa 2015.

Meidän kanssamme jättivoimalaa yli joen katseli paikallinen opettaja Dmitri Kladovikov. Hän lohdutti meitä: ”Hyökkäyksessä tuota ydinvoimalaa vastaan ei ole mitään järkeä. Seuraukset olisivat kaikille tuhoisat. Sekä Ukraina että Venäjä olisivat mennyttä, voimala on niin täynnä säteilyä.”

Opettaja kertoi meille myös visionsa siitä, miten Itä-Ukrainan jo tuolloin käynnissä ollut kriisi ratkeaisi: ”Vaihtoehtoja on kolme. Ensimmäinen on, että joku tappaa Putinin. Toinen vaihtoehto on, että Venäjä hajoaa useiksi pikkuvaltioiksi. Kolmas vaihtoehto on sota Venäjän ja Ukrainan välillä, mutta sitä en halua edes ajatella. Kaksi ensimmäistä kelpaavat minulle.”

Miettikää tätä – asetelma oli näin selkä jo vuonna 2015. Emme vain halunneet nähdä tai ainakaan myöntää sitä.

Kuultuaan että olemme Suomesta, Dmitri neuvoi antoi meille neuvon, jolle lähinnä alentuvasti hymähdimme: ”Liittykää mahdollisimman nopeasti Natoon. Se on teille ainoa oikea ratkaisu.”

Jätimme Dmitrin miettimään omiaan ja jatkoimme matkaa kohti Mustaamerta. Vähän ennen Hersonin kaupunkia vastaan tuli kyltti, johon oli maalattu Venäjän presidentti Vladimir Putin ja hänelle Adolf Hitlerin jakaus ja viikset.

Ja alle teksti: ”Putin, mene pois!”

Kirjoittaja on toimittaja.