Risteilyt tuovat monelle suomalaiselle työtä ja toimeentuloa, kirjoittaa Seppo Roth.

Olin uuden Itämeren risteilijän, Viking Gloryn neitsytmatkalla arvioimassa uutta laivaa ja jututtamassa matkustajia. Ajankohta ei olisi voinut olla kehnompi iloiselle laivajutulle.

Oli sodan kuudes päivä. Harkovaa pommitettiin. Putin oli maininnut ydinaseet.

Matkalle lähtö tuntui jotenkin tökeröltä. Turhuudelta.

Me siis herkuttelemme buffet-pöytien äärellä, kun humanitaarinen kriisi Ukrainassa pahenee?

Toisaalta. Voisiko silti ajatella, että autamme eri tavoin minkä voimme. Murehdimme Ukrainasta sen verran kuin jaksamme murhetta kantaa. Muuten yritämme elää normaalisti.

Itämeren hupiristeilyt voivat kuulostaa meidän korvissamme turhuudelta. Kaikille ne eivät sitä ole.

190 miljoonaa euroa maksaneen Viking Gloryn runko tuli Kiinasta, mutta paljon siellä on suomalaistakin. Niistä isoista suomalaisista asioista moottorit ovat Wärtsilän tekoa. Vähän pienemmistä voi mainita vaikka hyttien patjat, jotka on tilattu Pohjanmaalta. Laivan kotimaisuusaste on yli 50 prosenttia.

Ja Viking Linellä on noin 2 000 suomalaista työntekijää. Minä ainakin haluan, että heillä on työtä jatkossakin.

Joten: Risteilkää, suomalaiset, sodan varjossakin! Se tuo monelle suomalaiselle työtä ja toimeentuloa.

Kirjoittaja on vapaa toimittaja.