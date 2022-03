Nuorilla on paljon miettimistä – Ukraina on herättänyt huolta ja keskustelua koulumaailmassakin

Emme vello sota-aiheessa mutta emme sitä välttelekään, kirjoittaa kolumnissaan opettaja Tiina Keskinen.

Maailma myllertää hurjasti ympärillä. Putinin järkyttävä hyökkäys Ukrainaan on herättänyt huolta ja keskustelua koulumaailmassakin. Olipa aihe tunnilla mikä tahansa, oppilaiden puhe kääntyy helposti Ukrainaan ja Venäjään.

Opettajana sitä täytyy tasapainoilla arjen pyörittämisen ja huolien kuuntelemisen välimaastossa. Kouluarjen pitää rullata, aikuisen pitää kyetä luomaan mahdollisimman levollinen ja mieltä rauhoittava ympäristö oppimiselle. Omilla oppitunneillani on sodasta puhuttu, jos joku on keskustelun halunnut avata, mutta melko nopeasti olen yrittänyt palata tunnin aiheeseen. Emme vello sota-aiheessa mutta emme sitä välttelekään.

Olemme reilut kaksi vuotta eläneet oppilaiden kanssa koronan kourissa. Kevään 2020 etäkoulun loputtua koulussa aloitettiin seuraava syksy näennäisesti melko huolettomasti: Kun lähipiirissäni yksi toisensa jälkeen siirtyi etätöihin, me koulussa kävimme koulua lähes normaalisti. Oppilaat liikkuivat luokkatiloista ja ryhmistä toisiin, eikä vanhassa koulurakennuksessa ollut välituntisin mahdollisuutta turvaväleihin. Maskisuositustakaan ei vielä tuolloin ollut.

Käsiä kyllä pestiin, välitunteja porrastettiin ja ruokalassa yritettiin oppilaita saada istumaan etäällä toisistaan, mutta toimenpiteet tuntuivat enemmän näennäisiltä kuin tehokkailta. Silloin pelotti.

Ajattelin usein, että olemme koronan maalitauluina, että kohta tapahtuu jotakin kauheaa, korona valtaa koulun ja me kaadumme kaikki sairasvuoteille, sitten näemme, kuka selviää koronan kynsistä, kuka ei. Mitään kauheaa ei onneksemme tapahtunut. Sairastumiset olivat yksittäistapauksia ja edelleenkään omikronin levittyä emme ole joutuneet erityisen tiukkaan paikkaan koulussamme. Olemme onnistuneet pyörittämään suhteellisen normaalia kouluarkea.

Kun maskisuositus lopulta tuli myös kouluihin, korona oli jo arkipäiväistynyt. Meistä opettajista tuli puhelinnalkuttamisen lisäksi maskinalkuttajia. Laita puhelin pois. Missä maski? Peitä nenä. Älä räplää kännykkää – äläkä maskia.

Maskimaailma on muuten melkoisen hullu maailma. En ole nähnyt nykyisiä seiskojani juurikaan ilman maskeja eivätkä he minua. Emme tunnista toistemme hymyjä emmekä kykene havaitsemaan ilmeidemme nyansseja. Ehkä emme edes tunnistaisi toisiamme ilman maskia. Eräs seiskaluokkalainen poika seisoi luokassani katselemassa seinälle laittamiani edellisten valvontaluokkieni luokkakuvia. Kysyin, mitä hän miettii. Hän vastasi: “Mietin vaan, miltä ihmiset näyttivät aikana ennen maskeja.”

Nuorillamme, kuten meillä kaikilla, on paljon miettimistä. Opettajan roolissa jälleen kerran on tärkeää kyetä rauhoittamaan arki. Sitähän me opettajat olemme koronan aikana jo hiki hatussa harjoitelleet.

Tiina Keskinen

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.