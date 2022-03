Venäjän aloittama hyökkäys on julma ja raaka ja se pitää tuomita jyrkästi. Silti sympatiaamme pitää riittää myös sotaa vastustaville venäläisille, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Pauliina Karjalainen.

Aamulehti

Aiempaa enemmän vihapuhetta ja ennakkoluuloja. Erityisesti sosiaalisessa mediassa.

Tätä Suomen venäjänkieliset ovat kohdanneet sen jälkeen, kun Venäjän hyökkäys Ukrainaan alkoi yli kaksi viikkoa sitten. Koska osa pelkää sitä, miten heihin suhtaudutaan, he ovat alkaneet käyttää venäjän sijaan suomea.

Eivätkä jopa suoran rasismin kohteeksi ole joutuneet vain aikuiset. Myös lapset ovat kertoneet kohdanneensa haukkumista, uhkailua ja ryhmistä ulossulkemista, Mannerheimin lastensuojeluliiton auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki kirjoittaa liiton sivuilla julkaistussa blogitekstissään.

Tavalliset venäläiset tai venäjänkieliset ihmiset eivät kuitenkaan ole vastuussa Ukrainan sodasta. Eikä sotakaan oikeuta vihapuhetta tai rasismia.

Kyse ei ole pienestä ryhmästä ihmisiä. Venäjä on yleisin vieraskielemme – niin koko Suomessa kuin Pirkanmaalla.

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2020 yli 84 000 ihmistä Suomessa puhui äidinkielenään venäjää. Pirkanmaalla määrä oli noin 4 500 ihmistä. Se on hieman alle viidennes kaikista vieraskielisistämme.

Eivätkä tässä ole kaikki. Vaikka äidinkieli olisi suomi, moni käyttää muuten arjessaan venäjää. Suomessa Venäjää puhuvat voivat olla lähtöisin monista eri maista. Myös Ukrainasta, missä liki kolmannes puhuu äidinkielenään venäjää.

Sota on koonnut ihmisiä ympäri maailmaa tukimielenosoituksiin Ukrainan puolesta. Mieltä on osoitettu Venäjälläkin, vaikka siellä tavallisten ihmisten mahdollisuudet vaikuttaa ovat toiset kuin vaikkapa meillä.

Maaliskuun alussa Venäjällä hyväksyttiin laki, joka kieltää ”valheellisen” tiedon levittämisen Venäjän armeijasta. Ankarimmillaan rangaistus on 15 vuotta vankeutta. Viime viikolla Venäjä ilmoitti estävänsä pääsyn Facebookiin ja Twitteriin. Heti sodan ensimmäisen vuorokauden aikana Venäjällä pidätettiin YK:n arvion mukaan yli 1 800 sodanvastaista mielenosoittajaa.

Kaikki venäläiset eivät halua jäädä maahan. Allegro-junat kulkevat yhä Pietarista Suomeen ja matkustajia on riittänyt. Ymmärrän lähtijöitä.

Vihapuhe ja rasismi eivät ratkaise sotaa. Itse asiassa ne pelaavat suoraa presidentti Vladimir Putinin pussiin.

Länsi vihaa Venäjää. Tämä on yksi Putinin propagandan peruskivistä. Jo pitkään propagandalla on on yritetty takoa läpi ajatusta siitä, että venäläisiä syytetään ja epäillään vain siksi, että he ovat venäläisiä. Kaikessa, mitä Venäjää vastaan tehdään, väitetään olevan kyse lännen pahasta juonesta.

Venäjän aloittama hyökkäys on julma ja raaka ja se pitää tuomita jyrkästi. Silti viha yksittäisiä, tavallisia venäläisiä kohtaan ei ole ratkaisu. Sympatiaamme pitää riittää myös sotaa vastustaville venäläisille.

Venäläiset eivät ole sodassa Ukrainassa. Putin on.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.