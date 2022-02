Suomi on varautunut ja valmis

Suomi on kehittänyt ja varustanut asevoimiaan oikeaan aikaan, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Anita Simola.

Aamulehti

Venäjän brutaali hyökkäys Ukrainaan näkyy suurena huolena myös meillä. Erityisesti viime sotien sukupolville tapahtumat vyöryvät eteen herättäen pelottavia muistoja.

Toistaiseksi Suomessa ei panikoida: siitä ovat pitäneet huolen valtionjohdon toistuvat kommentit siitä, ettei Suomeen kohdistu välitöntä uhkaa. Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tiivisti viestinsä todeten, että Suomi on varautunut ja valmis, jos jotakin tapahtuisi.

Ei tarvitse olla jälkiviisas, kun katsoo, miten tehokkaasti puolustusvoimiamme on kehitetty viime vuosina. Asiantuntijoiden mukaan asevoimamme ovat hyvässä iskussa. Ilmapuolustuksen tehokkuuden lasketaan olevan kolmen parhaan joukossa Euroopassa.

Maavoimia on kehitetty tarmokkaasti. Tämä puolustushaara on nyt itsenäisen Suomen historian parhaassa kunnossa. Suomella on yli­voimaisesti Euroopan suurin tykistö.

Voidaan sanoa, etteivät maavoimat ole jääneet ilma- tai merivoimien jalkoihin, vaikkakin tällä vuosikymmenellä toteutetaan Laivue 2020 -hanke ja ostetaan uudet hävittäjät Yhdysvalloista.

Yksi syy maavoimien hyvään iskukykyyn on, että se on onnistunut tekemään hyviä kauppoja käytetyn, mutta kunnossa olevan kaluston apajilla.

Kun arvioidaan Suomen kykyä vastata iskuihin, niin katse suuntautuu sodan ajan joukkoihin. Reserviin kuuluu tällä hetkellä noin 870 000 suomalaista. Puolustusvoimien sodan ajan vahvuus on 280 000 sotilasta, ja vahvuutta voidaan täydentää tarvittaessa muilla reserviläisillä.

Sodan ajan joukkojen määrää on tuotu alas viime vuosikymmeninä. Määrä laski 350 000:een vuosituhannen alussa, sittemmin 230 000 sotilaaseen. Taustalla oli ajatus, että tulevaisuuden sodat ovat jotakin aivan muuta kuin perinteiset sodankäynnit. Viime vuosina on nähty, ettei asia ole näin yksioikoinen.

Sittemmin sodan ajan joukot saatiin hilattua nykyiseen 280 000:een. Sekään ei kaikkien asiantuntijoiden mielestä riitä. Suomi on suuri maa, ja siksi se tarvitsee nykyistä suuremman kokoonpanon uskottavaksi pelotteeksi mahdolliselle hyökkääjälle. Mittavaa ja hajautettua reserviä on vaikeampi lamauttaa täsmäiskuin.

Uskottava puolustus on ennen kaikkea parasta ennaltaehkäisyä. Se on viesti siitä, että täällä ollaan valmiina.

Iso rooli on myös suomalaisten maanpuolustustahdolla. Kun karhu yrittää hyökätä, niin leijona valpastuu ja vastaa takaisin. Kun on seurannut turvallisuuspoliittista keskustelua ja kirjoittelua, niin eipä ole viime aikoina näkynyt paljon vaatimuksia miniarmeijoista tai määrärahojen supistumisesta. Suomi on tehostanut puolustustaan prikulleen oikeaan aikaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.