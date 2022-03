Monta viikkoa haahuilin käytävillä ihan hukassa enkä löytänyt edes perustavaroita. Menivät ja pilasivat koko kaupan.

Käyn yleensä ruokaostoksilla vain kerran viikossa. Aikaa ja rahaa säästyy, kun joka kauppareissulla ei tartu mukaan mielitekoja.

En mene markettiin hifistelemään, vaan lähestymistapani on käytännöllinen. Jos etsin elämyksiä, suuntaan kauppahalliin tai torille. Käyn yleensä tutussa kaupassa, jonka hyllypaikat osaan ulkoa. En tarvitse edes muistilappua, kun etenen tuttua reittiäni ja nappaan ostokset kärryyn.

Sitten kauppani päätti uudistua ja sotki toimivan systeemini. Monta viikkoa haahuilin käytävillä ihan hukassa enkä löytänyt edes perustavaroita. Menivät ja pilasivat koko kaupan.

Kun lataan viikon ruokaostokseni hihnalle, ne täyttävät koko kassapöydän. Puran kärrystä ensin painavat, kolhuja kestävät ja tilaa vievät pakkaukset. Vasta lopuksi laitan hihnalle herkät herkut, kuten hedelmät ja kananmunat.

Kassa on minua nopeampi ja piippaa tavaroiden hinnat ennen kuin ehdin rynnätä niitä pakkaamaan. Haluaisin pakata ostokseni kasseihin ehjänä ja hyvässä järjestyksessä, mutta se ei onnistu, kun seuraavan asiakkaan tavarat vyöryvät jo pitkin hihnaa.

Kassahenkilö alkaa survoa ostoksiani tilanjakajalla toiselle puolelle pöytää. Rits ja räts vain kuuluu, kun pakkausten ohut muovi rypistyy rikki, suojakaasut karkaavat, tomaatit menevät muusiksi ja kananmunat säröille. Mikä on kaupan viesti asiakkaalle? Ilmeisesti pitäisi ostaa kerralla vähemmän.

Luin kiinnostuneena S-ryhmän kokeilusta, jossa asiakas voi itse lukea tuotteiden viivakoodit kännykkää muistuttavalla skannerilla sitä mukaa, kun kerää niitä suoraan ostoskasseihinsa myymälää kiertäessään. Lopuksi laite tulostaa kuitin, jonka viivakoodin voi vilauttaa pikakassalla ja maksaa kaiken kerralla.

S-ryhmän mukaan Kerää ja skannaa -palvelu säästää aikaa etenkin isojen ruokaostosten yhteydessä. Tämä maksutapa on jo yleisesti käytössä Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa, myös Suomessa asiakaspalaute on ollut myönteistä. Kuulostaa kätevältä. Tätä palvelua voisin itsekin kokeilla, jos oma ruokakauppani sitä tarjoaisi.

Yksi ratkaisu on tietysti ruokatarpeiden ostaminen verkosta, mikä nyt koronan aikana on yleistynyt vauhdilla. Lähes joka kolmas suomalainen kertoo ainakin kokeilleensa ruoan verkkokauppaa, vaikka aktiivikäyttäjiä on vasta kymmenisen prosenttia.

Omat kokemukseni ovat jo vuosien takaa. Lapsiperheen elämää toki helpotti, kun tavaroita ei tarvinnut itse kerätä ja roudata kotiin, vaan ne toimitettiin pientä maksua vastaan kotiovelle.

Valikoima oli kuitenkin suppea ja välillä myös tuotteiden tuoreudessa oli toivomisen varaa. Olen tyypillinen suomalainen kuluttaja, joka haluaa itse valita avokadonsa ja tomaattinsa. K-ryhmän tilaama tutkimus kertoo, että tämä on suurin este verkkokaupan yleistymiselle.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.