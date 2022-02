Venäjän kaasu on liian tärkeä koko Euroopalle, sitä käyttävät pääasiassa Saksa ja Italia.

Mietimme mitä teemme, jos Venäjä sulkee kaasuhanat vastatoimena lännen pakotteille. Voitaisiinko kaasua alkaa jopa säännöstellä? Hinnat ainakin nousisivat. Kodissamme lämpiää kaikki kaasulla, kuten jokaisessa italialaisessa talossa. Suihkuvesi, liesi ja lämmitys. Kaikki.

Jos tilanne käy oikein huonoksi, niin olohuoneessa on tanskalaisvalmisteinen kamiina, joka riittää lämmittämään puolet talosta ja pihagrillillä pystyy valmistamaan ruokaa talvellakin. Tosin polttopuuta haluaa sitten moni muukin.

Venäjän kaasu on liian tärkeä koko Euroopalle. La Repubblican mukaan 40 prosenttia Euroopan maakaasusta tulee Venäjältä ja sen käyttävät pääasiassa Saksa ja Italia. Italian käyttämästä maakaasusta liki puolet tulee Venäjältä ja loput muun muassa Algeriasta, Norjasta ja Azerbaidzhanista.

Italia on hirttoköydessä Venäjän maakaasuun myös sähkön tuotannossa, sillä esimerkiksi Rooman sähköstä puolet tuotetaan kaasulla, jota Putin hallitsee.

Tässä kaikessa ei puhuta enää vain talojen lämmityksestä.

Siksi on ymmärrettävää, että Italia ja Saksa eivät, vielä, antaneet EU:lle lupaa sulkea Venäjää ulos Swift-maksujärjestelmästä. Ilman sitä maat eivät pysty maksamaan Venäjälle kaasusta. Euroopan yhtenäisyyden kannalta olisi hyvä, jos EU-maat ymmärtävät toisiaan ja toistensa olosuhteita. Suomen on helppo arvostella Italiaa, sillä vaikka sen omasta energiasta jopa 65 prosenttia tulee Venäjältä, on se Fingridin mukaan korvattavissa.

Italia sai tuta jo talvella, mitä on kallis kaasu. Hinnat nousivat kymmeniä prosentteja. Niin tapahtui myös Suomessa, mutta koska kaasu kallistui enemmän, iski se kaasuriippuvaiseen Italiaan lujaa. Italia ilmoitti alkuviikosta varanneensa kahdeksan miljardia euroa energiakriisiin, josta osa on teollisuudelle.

Meidän perheessämme ollaan silti valmiita kärsimään Ukrainan takia kylmääkin.

Oma mielipiteeni on pieni ja mitätön, mutta tästähän tässä on kyse. Haluammeko kokea epämukavuutta ja jopa puutetta Ukrainan vuoksi. Päättäjät tekevät päätökset, mutta kansan mielipide painaa viimeistään kriisin pitkittyessä. Sen vuoksihan Venäjän trollitehdaskin jakaa riitaa.

Sosiaalisessa mediassa niin Suomessa kuin Italiassakin jaetaan solidaarisuutta, mutta paljon on myös kommentteja, että pysytään me tästä ulkona. Onko se mahdollista? Historiasta löytyy paljon esimerkkejä, että ei.

Meidän pitää uskaltaa sulkea Venäjä ulos kaikesta.

Kriisiin valmistautuminen tuntuu tärkeältä vasta kriisissä. Vain jokunen vuosi sitten Italiassa vastustettiin ankarasti Tap-maakaasuputkea, joka kuljettaa azerbaidzhanilaista kaasua Adrianmeren kautta Eurooppaan. Sen kahdeksan viimeistä kilometriä kulki Italian kengänkoron Apulian kautta.

Kaasuterminaali asettui historiallisen oliivitarhan päälle ja itse putki halkoi suositun merenrannan. Mafia oli myös syy vastustaa putkea, sillä eteläisiin maakuntiin syvään pesiytyneet rikollisjärjestöt ottavat aina omansa.

Sari Passaro

Kirjoittaja asuu Italian Toscanassa, jossa onneksi kohta on kevät.