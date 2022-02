Moni kokee nyt suurta huolta ja epävarmuutta Ukrainan uutisten keskellä. Nyt tarvitaan suurta johtajuutta suunnan palauttamiseksi kohti vakaampia aikoja, kirjoittaa Aamulehden toimituspäällikkö Riina Nevalainen.

Maailma, Eurooppa ja etenkin Ukraina heräsivät torstaina mustaan aamuun. Pelätty ja myös tiedustelulähteiden perusteella varsin ennustettu Venäjän laajamittainen hyökkäys Ukrainan maaperälle oli alkanut aamuyön tunteina. Euroopassa on nyt sota. Itsenäinen valtio on hyökännyt toisen itsenäisen valtion maaperälle, mukaan lukien pääkaupunkiin.

Tilanne on vakava ja raskas etenkin ukrainalaisille. Mutta vaikutus on laaja myös globaalisti ja tietysti Euroopassa. Maailman pörssikurssit kääntyivät jo heti torstaina jyrkkään laskuun, ja todennäköisesti tämä on vasta alkua. Jos sodasta tulee laajamittainen ja pitkä, puhutaan myös valtavasta humanitaarisesta kriisistä.

Suomi ja koko läntinen maailma on tuominnut Venäjän hyökkäyksen laajasti. Toistaiseksi teot ovat kuitenkin olleet puheita vaatimattomampia, ja rajatuista taloudellisista pakotteista koostuvia vastatoimia on pidetty varsin riittämättöminä. Nyt näyttää kuitenkin vahvasti siltä, että tätä sotaa ei saada pysäytettyä ilman järeitä toimia.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puhui aamupäivän tiedotustilaisuudessa vallitsevasta kauhun tasapainosta ja viittasi ydinaseiden muodostamaan pelotteeseen puolin ja toisin. On onneksi sentään jokin raja.

On selvää, että sota herättää meissä suomalaisissa valtavaa huolta. Moni suomalainen on oikeutetusti viime viikkoina ja etenkin tänään pohtinut, että mitä Ukrainan tilanne tarkoittaa meille. Valtion johto korosti viimeksi torstaina aamupäivällä muun muassa presidentti Niinistön ja puolustusministeri Antti Kaikkosen äänillä, että Suomeen ei korostu välitöntä uhkaa. Se on tärkeä tieto.

Moni myös kokee voimattomuutta uutisten keskellä. Tavallinen ihminen voi tällä hetkellä vain pelätä pahinta ja toivoa parasta. Toisen maailmansodan jälkeen on ehtinyt kasvaa jo useampi sulkupolvi, joille sodan mahdollisuus lähialueella Euroopassa on tuntunut hyvin epärealistiselta. Samaan aikaan meillä on vielä elossa heitä, jotka ovat kokeneet toisen maailmansodan, kylmän sodan ajan ja onneksi myös niitä seuranneen ilmapiirin lientymisen. Venäjän toimet romuttavat nyt kaikkien tunteen turvallisuudesta, eikä sen palauttaminen ole helppoa.

Diplomatian tulokset ovat olleet viime viikkoina vaatimattomia ja luottamus osapuolten välillä on heikko. Luovuttaa ei silti saa. Nyt tarvitaan myös niin Suomessa kuin varsinkin EU:ssa ja Nato-maissa sellaista johtajuutta, jotta suunta saadaan käännettyä kohti vakaampia aikoja. Sodan pysäyttäminen mahdollisen nopeasti olkoon nyt ensisijainen tehtävä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.