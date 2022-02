Kuka on mies, joka laittoi Euroopan sekaisin?

Aamulehti

On elokuu vuonna 2019. Suomalaiset ja venäläiset toimittajat odottavat pääsyä presidenttien Vladimir Putinin ja Sauli Niinistön tiedotustilaisuuteen Presidentinlinnaan. Lopulta Putin saapuu Suomeen kaksi tuntia myöhässä.

Tuolloin kuuma kysymys oli opposition ehdokkaiden hyllyttäminen Moskovan paikallisvaaleista. Kun Putinilta tiedusteltiin tilanteen aiheuttamista mielenosoituksista, hänen kasvoillaan häivähti hymy: ”Venäjä kunnioittaa ihmisoikeuksia.”

Eleestä oli luettavissa piittaamattomuutta, mutta ei vielä siinä mittakaavassa kuin mitä viime päivinä on todistettu. Mutta kuka on mies ilmeettömien kasvojen ja häikäilemättömien päätösten takana?

Systeemin soturi: Putin haaveili jo lapsena urasta turvallisuuspalvelu KGB:n leivissä siinä määrin, että kävi kolkuttamassa KGB:n Leningradin päämajan ovea ja tarjoutui vapaaehtoiseksi. KGB ilmoitti, ettei ota vapaaehtoisia, mutta oikeustieteen opinnot voisivat auttaa uralle. Tämä määritti Putinin nuoruuden liikkeitä, ja lopulta ovi KGB:n leipiin aukesi.

Työ vei Itä-Saksan Dresdeniin. On vain vähän tietoa siitä, mitä Putin siellä teki. Usein kuultu tulkinta on, että jännittävän vakoojauran sijaan Putinin oli tyytyminen yksitoikkoiseen papereiden pyörittelyyn, eikä urasta tullut menestyksekästä. Toimittaja Catherine Belton kuitenkin esittää viime syksynä julkaistussa teoksessaan, että todellisuudessa Putinin rooli saattoi olla paljon merkittävämpi.

KGB-uran jälkeen Putin siirtyi politiikkaan ja nopeaa nousua vallan huipulle on kutsuttu ällistyttäväksi: presidentiksi noustessaan Putin ei ollut politiikassa kovin tunnettu. Hänen mukanaan Venäjän johtoon nousi KGB-eliittiä.

Supermies: Putinin julkisuuskuvaa on rakennettu rohkeiden, televisioitujen temppujen avulla. Hänet on kuvattu pelastamassa tv-ryhmä tiikerin hyökkäykseltä ja sammuttamassa maastopaloja apupilotin paikalla, laulamassa hyväntekeväisyyskonsertissa ja heittelemässä olympiavoittajaa judomaajoukkueen harjoituksissa. Myöhemmin hän on myöntänyt, että osa urotöistä on ollut lavastettuja.

Viimeinen tsaari: Putin on hallinnut Venäjää käytännössä koko 2000-luvun. Hän on tehnyt paljon asemansa turvaamiseksi: perustuslain muutos mahdollisti presidenttikauden jatkumisen vuosiksi eteenpäin, ja Putinin presidentiksi nostaneita vaaleja on kutsuttu Venäjän viimeisiksi, joita saattoi vielä sanoa demokraattisiksi. Vallan lisääntyessä näyttää lisääntyneen pelko. Belton sanoi Ylelle viime vuonna, että ”ruuvien kiristäminen kertoo hallinnon kasvavasta vainoharhaisuudesta”.

Vuosien kuluessa ote on kiristynyt ja uhmakkuus kasvanut. Tämä kuului torstain polveilevassa puheessa, josta välittyi haaveita Venäjän suurvalta-aseman palauttamisesta ja todellisuudesta vieraantuneita käsityksiä, joilla Putin oikeutti sodan Ukrainassa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.