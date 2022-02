Paluu ravintoloihin on alkanut – Uusia ravintoloita on jo avannut Tampereen keskustaan

Ratikkaremontti ja koronarajoitukset ovat kohta historiaa. Kaikki ravintolarajoitukset poistuvat tiistaina 1. maaliskuuta.

Ravintoloiden kaikki aukioloa ja anniskelua koskevat rajoitukset poistuvat maaliskuun alussa. Vihdoinkin. Varsinkin ruokaravintoloiden rajoitukset ovat voineet tuntua epäreiluilta tai järjettömiltä. Ravintola-alan sisällä on ollut hajontaa sen suhteen, miten rajoitukset ovat koskeneet minkäkinlaista toimintaa. Esimerkiksi huoltoasemien yhteydessä olevat ruokapaikat ovat voineet olla auki lähes normaalisti, kun illallisravintolat ovat joutuneet kärvistelemään suljettuna.

Korona-aikana on totuttu käymään kioskilla ja tilaamaan ruokaa kotiin. Yksinkertainen ja halvoista raaka-aineista tehty ruoka on tehnyt kauppansa.

Kaupunkien keskustojen sijaan ravintolapanostuksia on tehty kehillä sijaitsevien ruokamarkettien yhteyteen tai niiden läheisyydessä oleviin ravintoloihin.

Tämä lienee muuttumassa, kun paluu ravintoloihin onnistuu ilman rajoituksia. On pieni kysymysmerkki panostetaanko nyt hienompaan ja kalliimpaan, jopa pieneen luksukseen vai säilyykö yksinkertainen linja.

Tampereen keskusta ja sen ravintolat ovat kevään aikana uuden edessä. Vuosien ratikkaremontti ja kahden vuoden asteittainen koronasulku on kohta ohi. Kevät huipentuu jääkiekon karnevaaliin eli MM-kisoihin. Muutos on hurja.

Paluusta ravintoloihin on jo merkkejä. Viime aikoina viikonloppuisin on usein tarvinnut pöytävarauksen, että on päässyt ruokailemaan. Arkisin lounaspaikat ovat selvästi vilkastuneet.

Tampereen ravintolatarjonta kehittyi ennen koronaa koko ajan kiinnostavammaksi. Nyt on taas saatu uusia avauksia myös keskustaan. Puskaradio on kertonut, että ainakin Biang, Rioni ja viimeisimpänä Apaja ovat vakuuttaneet ruokailijat. Areenan Lapland-hotellin ravintolalta eli Saivolta on myös lupa odottaa paljon.

On myös huomattavan tärkeää, että Suomen suurin ravintolayhtiö NoHo pitää päämajaansa Tampereella. Suurella toimijalla on muskeleita kehittää uusia konsepteja ja hoitaa muun muassa areenan ruokapuolta.

Ilman kolhuja ravintola-ala ei ole selvinnyt. Työvoimapula on kova, kun ainakin 10 000 ammattilaista on vaihtanut alaa. Kovimmin tämä näkyy pienissä yksityisissä toimijoissa. Esimerkiksi Ylöjärvellä sijaitsevan Vanhan Räikän lounaskahvila- ja pitopalveluyrittäjä Johanna Koivu kertoi Aamulehdessä yrityksensä vaikeasta tilanteesta. Kahden vuoden ajan yrittäjän on ollut todella vaikeaa löytää lisää työvoimaa.

Työvoimapula ei ole helpottamassa, kun ravintoloiden ja hotellien määrä on Tampereella kasvussa sekä Nokia-areena pääse vihdoin aloittamaan toimintansa täysillä. Hyville tekijöille on ravintola-alalla varmasti töitä.