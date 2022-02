Valkeakosken kutistuminen on oikeastaan ällistyttävää – viime vuonna kotikaupunkini kärsi rökäletappion naapurille

Jos nykyinen strategia ei näytä asukaskatoon purevan, kaupungin kannattaa tutkia, miten kylien imua voisi hyödyntää, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Sari Sainio kolumnissaan.

Tammikuussa julkistettiin jännittävä tilasto, josta pystyy helposti perkaamaan kuntien vetovoimaa. Tilastokeskuksen väestön ennakkotilasto kertoo, että Pirkanmaa on vetovoimainen paikka ja esimerkiksi Tampereen seudussa on imua. Niin sanotulla kakkoskehällä, jossa itsekin asun, on sitten vaihtelevampaa.

Kotikaupunkini Valkeakosken väkiluku laski viime vuonna. Koskilaisia oli viime vuoden lopussa 20 701, mikä on 64 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Viidessä vuodessa tappiota on kertynyt 645 henkilöä.

Tilastokeskuksen ennakkotilastoista näkee, että tappiota tulee niin luonnollisesta väestönlisäyksestä kuin muutosta. Kuntien välinen muuttotappio oli viime vuonna useita kymmeniä. Verrattuna naapurikunta Akaaseen tulos on rökäletappio, sillä Akaan väkiluku kasvoi 73 asukkaalla ja kuntaan muutti väkeä enemmän kuin pois.

Valkeakosken väkiluvun kutistuminen on oikeastaan ällistyttävää. Ihmiset ovat mukavia, palveluitakin on ihan hyvin ja Tampereelle pääsee Nyssellä edullisesti noin 45 minuutissa. Asuntojen hinnat ovat suorastaan siedettäviä verrattuna Tampereen hintoihin. Silti imua ei ole.

Kaupunginjohtaja kommentoi Valkeakosken Sanomissa, että kaavoituksessa on tiputtu junasta, eikä tontteja ole halutuilla alueilla pohjoispuolella.

Asun itse Valkeakosken maaseudulla moottoritien kupeessa. Kylässämme on noin 350 asukasta, ja määrä on pysynyt samana vuosia. Täällä on väljää ja rauhallista. Tarvittaessa Tampereelle ajaa reilussa parissakymmenessä minuutissa.

Kaupungin panostus kylälle on vähäistä. Kunnan vesi tulee vain osaan kylästä, eikä viemäriä ole, joten jokaisen on huolehdittava itse jätevesistään. Julkista liikennettä on harvakseltaan. Kylän ohi kulkee rautatie pääradalle, mutta henkilöliikennettä ole ollut vuosikymmeniin. Tietoliikenneyhteydet ovat mobiilitekniikan varassa. Palvelut ovat olemattomat, ja esimerkiksi kaupat ovat noin kymmenen kilometrin päässä.

Puutteista huolimatta kylässämme myyntiin tulevat talot myydään nopeasti, silloin harvoin kun niitä tulee tarjolle. Tontteja on tällä hetkellä myynnissä viisi. Niistä kaksi on kaupungin, mutta kumpikaan ei sijainnin tai muiden velvoitteiden takia ole erityisen houkutteleva.

Jos nykyinen strategia ei näytä asukaskatoon purevan, kaupungin kannattaa tutkia, miten maaseudun vetovoimaa voisi hyödyntää. Varmuuden vuoksi sanon, etten tarkoita kylien täyttämistä omakotimatoilla, jossa naapuri on metrin päässä. Kylien olosuhteiden kohentaminen ja rakennuspaikat kylien omaleimaisuutta kunnioittaen voisivat olla osa ratkaisua.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.